Робот Handle компании Boston Dynamics обрел облик динозавра и готовится к карьере складского рабочего
Практически любой видеоролик, демонстрирующий новые способности роботов известной компании Boston Dynamics, является демонстрацией того, какой робототехника станет лет этак через 10. Некоторые из роботов этой компании уже перешагнули психологический барьер так называемой "зловещей долины", после которого облик, движения и поведение робота вызывают у людей сугубо отрицательные эмоции. Но это не касается видео, на котором демонстрируется новый робот Handle, достаточно ловко выполняющего работу складского рабочего.
Самый первый вариант робота Handle, безусловно, покорил зрителей свой ловкостью. Балансируя на двух ногах, заканчивающихся колесами, этот робот передвигался по лестницам, перепрыгивал через препятствия и демонстрировал массу других впечатляющих трюков. Сейчас же этот робот несет для людей угрозу совершенно иного рода, он практически готов занять рабочее место складского работника и эффективно выполнять самую низкооплачиваемую и низкоквалифицированную работу.
Новый робот получил в свое распоряжение камеры и интеллектуальную систему обработки визуальной информации, которая позволяет ему точно определять необходимые для транспортировки предметы и самостоятельно перемещать предметы со стеллажей на поддоны, складывая их достаточно аккуратно.
Для того, чтобы робот мог сохранять равновесие при перемещении тяжелых грузов, у него имеется подвижный противовес. Этот своего рода "хвост", две ноги и другие особенности нынешней конструкции робота делают его чем-то похожим на динозавра T-Rex. Качая "хвост" вперед-назад, робот может балансировать и перемещать при помощи манипулятора с вакуумным захватом коробки, весом до 15 килограмм.
Длина манипулятора робота позволяет ему складывать коробки на поддон, размером 1.2 на 1.2 метра, в штабель, высотой 1.7 метра. Но сейчас робот делает свою работу очень хорошо, складывая в штабель коробки одинакового размера. Но в скором будущем робот получит обновленную систему управления, которая позволит ему "играть в Тетрис", укладывая на поддон коробки разного размера и заполняя максимально эффективно все имеющееся пространство.