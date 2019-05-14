Необычный робот, который позволит держать безопасную дистанцию между полицейскими и остановленными ими водителями
Этому роботу, как по внешнему виду, так и по функциональности, очень далеко до робота-полицейского, защищавшего жителей Детройта в серии научно-фантастических фильмов RoboCop. Тем не менее, и этот весьма необычный робот может оказаться полезным, ведь он позволяет держать безопасную дистанцию между полицейскими и остановленными ими на дороге водителями, некоторые из которых начинают препираться со служителями закона и часто проявляют агрессию, которая выливается в нанесение телесных повреждений и приводит к летальным исходам.
Разработкой робота-полицесйского занимаеся группа Реубена Брюэра (Reuben Brewer) из научного отдела компании SRI International. Помимо дистанцирования сотрудников полиции от водителей, этот робот может оказаться полезным, когда остановка автомобиля была произведена на обочине трассы с оживленным движением.
Этот робот не является полной заменой живого человека. Офицеры полиции, как и раньше, останавливают транспортное средство нарушителя традиционными способами. Но то, что происходит далее, весьма отличается от обычного сценария. Полицейские так и остаются сидеть в своем автомобиле, а к остановленному автомобилю выдвигается робот, который закреплен на конце длинного телескопического манипулятора.
Робот имеет все необходимое, чтобы обеспечить двухстороннюю аудио- и видеосвязь между полицейскими и водителями. Но он является чем-то большим, чем камера на длинной палке. Робот оборудован сканнером штрих-кода, при помощи которого считывается информации с водительских прав, а встроенный термический принтер может быстро распечатать штрафную квитанцию.
Продвигаясь к остановленному автомобилю, робот раскатывает шипованную полосу, которая в случае чего повредит минимум одно колесо и не даст сбежать подозреваемому. Не исключено, что в случае обостренного конфликта с полицией водители остановленного автомобиля могут повредить камеру и планшетный компьютер, который используется в качестве "лица" робота-полицейского. Поэтому замена данных узлов упрощена до максимума и с этой процедурой справится офицер полиции, который достанет запасные детали из багажника полицейского автомобиля.