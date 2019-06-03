Грузовики-роботы Volvo Vera, не имеющие водительской кабины, получили их первую работу в одном из портов Швеции
На что может быть похож грузовой автомобиль, не имеющий водительской кабины? Ярким примером этой идеи является полноприводный электрический автомобиль-робот Volvo Trucks Vera, который может быть пока использован для перевозки грузов только по территориям промышленных предприятий, морских портов и т.п. И недавно грузовики Volvo Vera получили их первую работу в одном из портов в Швеции, где они без участия человека будут транспортировать грузовые контейнеры от одного терминала к другому.
Грузовик-робот Volvo Vera был представлен общественности в прошлом году. Его базой является та же самая трансмиссия и аккумуляторные батареи, которые используются в серийных электрических грузовых автомобилях компании Volvo. Грузовое шасси и крепления сделаны универсальными, благодаря чему низкий четырехколесный грузовик способен буксировать стандартные прицепы, на которых установлены морские или авиационные контейнеры.
Грузовики-роботы Vera, работающие в рамках одного предприятия или организации, постоянно обмениваются между собой данными, используя в качестве посредника специальный облачный сервис. Это позволяет максимально эффективно оптимизировать транспортные потоки, минимизировать время задержки доставки грузов, снизить выработку ресурса самих грузовых автомобилей и многое другое, что позволяет сэкономить немало денег.
В настоящее время компания Volvo начинает практическую проверку всех вышеописанных идей. В рамках этой проверки несколько грузовиков Vera, двигаясь в автоматическом режиме с максимальной скорость 40 километров в час, будут перемещать морские контейнеры между терминалами морского порта и логистическим центром в Гетеборге, Швеция. Эта пилотная программа проводится в сотрудничестве с транспортной компанией DFDS, которая обеспечивает сейчас большую часть грузоперевозок на данном предприятии.
"Автономные транспортные средства с нулевой эмиссией и низким уровнем шума очень скоро станут революцией в области логистики и принесут огромную пользу, как обществу, так и бизнесу" - рассказывает Микаэль Карлссон (Mikael Karlsson), руководитель отдела Autonomous Solutions компании Volvo Trucks, - "Мы рассматриваем сотрудничество с DFDS и начало испытаний Vera как очень важную веху в этом направлении. Испытания уже начались и через какое-то время мы будем постепенно снимать ограничения скорости движения, которые задействованы сейчас в системах управления грузовиков".