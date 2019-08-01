Стартовало новое робототехническое соревнование DARPA Subterranean Challenge

На прошедшей неделе Управление перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA начало соревнование под названием Subterranean Challenge. В рамках этого соревнования роботы будут отправлены с конкретными заданиями в сети подземных туннелей и естественных пещер с целью проверки, насколько хорошо они справятся с ориентированием и передвижениями в сложной окружающей среде, действуя полностью в автоматическом режиме и не получая от людей никакой помощи и указаний.Роботы, принимающие участие в соревновании Subterranean Challenge, как уже упоминалось выше, будут спускаться в пещеры естественного происхождения, имеющие узкие места, крутые подъемы и склоны, неровные поверхности и другие вещи, затрудняющие ориентирование и передвижение. Искусственные туннельные системы, в которых предстоит действовать роботам, разделяются на две категории, к первой относятся типичные горные выработки, имеющие длинные туннели, многократные уровни и вертикальные штреки. Ко второй категории относятся элементы городской подземной инфраструктуры, куда входит метро и элементы других подземных коммуникаций.Призовой фонд соревнования составляет 5 миллионов американских долларов, его разделят те команды, роботы которых лучше справятся с задачами картографии подземной среды, преодоления препятствий и опасностей, поиска спрятанных в различных местах (в контрольных точках) предметов.Первым видом соревнования Subterranean Challenge станет этап Tunnel Circuit. Он заключается в составлении карты туннелей заброшенной горной выработки и поиске спрятанных там предметов (меток). Во время этого этапа людям запрещено заходить внутрь подземных помещений, как и подавать своим роботам любые радио-, оптические и другие сигналы. Победителем этапа Tunnel Circuit станет команды, роботы которых составят максимально подробную карту и найдут все метки с точностью, не хуже 5 метров.Интересом DARPA в этом соревновании являются самые новейшие технологии, которые затем могут быть использованы в оборонных технологиях, в робототехнических системах, используемых под землей, во время ликвидации последствий техногенных катастроф и стихийных бедствий.Но некоторые из технологий, разработанных для соревнования Subterranean Challenge, могут быть использованы за пределами нашей планеты. Команда CoSTAR (Collaborative SubTerranean Autonomous Resilient Robots Systems), в состав которой входит 60 специалистов из Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL), Калифорнийского технологического института, Массачусетского технологического института и института KAIST, занимается совершенствованием технологий, нацеленных на роботов, которым предстоит действовать на и под поверхностью других планет и космических объектов.Этап Tunnel Circuit будет проходить с 15 по 22 августа 2019 года, и в нем примут участие роботы 11 команд, включая роботов различного типа команды CoSTAR. Следующий этап соревнования Subterranean Challenge будет иметь название Urban Circuit, и его проведение назначено на февраль этого года. В августе 2020 пройдет этап под названием Cave Circuit и все закончится финалом Systems Final, который будет проведен еще через год после последнего этапа.