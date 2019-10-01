BILL-E - маленькие роботы, способные собирать большие структуры совместными усилиями

Современная промышленность уже широко использует роботов для производства таких вещей, как автомобили, электронные устройства и т.п. И каждый робот занимает в технологическом процессе строго определенное место, выполняя только одну заданную ему работу. Исследователи из Массачусетского технологического института создали небольших роботов-сборщиков, способных создавать большие структуры от самого начала и до конца, при этом, робот может возвести структуру самостоятельно и медленно, или, работая вместе с другими подобными роботами, что ускоряет процесс в несколько раз.Эти крошечные роботы, получившие название BILL-E (Bipedal Isotropic Lattice Locomoting Explorer), в будущем могут найти применение в самолетостроении и строительстве, включая строительство зданий космических баз на поверхности других планет.Роботы BILL-E представляют собой "руку" с несколькими степенями свободы и захватами с обоих концов. Этими захватами они могут манипулировать простейшими трехмерными блоками-заготовками, вокселями (voxels), из которых возводятся структуры больших размеров. В программу робота уже заложены базовые принципы строительства структур из вокселей, робот уже умеет выбирать воксели, перемещать их, устанавливать на выбранное место и соединять с уже установленными элементами.При этом, роботы BILL-E не нуждаются в сложных навигационных системах, они определяют свое положение по положению соседних вокселей. "Этим роботы BILL-E отличаются от других роботов" - пишут исследователи, - "Им надо знать всего лишь то, куда сделать следующий шаг".Работая группой, численность которой может варьироваться, маленькие роботы могут строить большие объекты с максимальной скоростью и эффективностью благодаря специализированному программному обеспечению, которое оптимизирует весь процесс. Помимо возведения новых строений, роботы BILL-E могут производить ремонт, удаление или замену поврежденных частей строений, используя те же самые принципы, что и при строительстве, они могут добавлять новые элементы и секции к уже существующим строениям, изменяя их назначение или функции. Ну и конечно, поле деятельности роботов BILL-E не ограничено только сушей согласно изначальной задумке."На космической станции или на лунной космической базе такие роботы могут находиться постоянно на поверхности строений, поддерживая и восстанавливая их по мере необходимости" - рассказывает Кеннет Ченг (Kenneth Cheung), ученый из Массачусетского технологического института, работающий в рамках проекта НАСА под названием ARMADAS.