Growing Bot - робот, который умеет "расти как растение"

Исследователи-робототехники из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT) разработали робота с выдвигающейся "конечностью", который достаточно точно имитирует процесс роста растений. Благодаря этому, робот, получивший название "growing robot", способен продвигаться по сложному пути через ограниченное пространство, прежде чем выполнить конечную задачу, заключающуюся в поднятии тяжелого груза или в других подобных действиях.Конечность робота имеет строение, весьма похожее на велосипедную цепь, которая достаточно гибка для того, чтобы изгибаться, проходя по сложному пути, и которая достаточно крепка для того, чтобы обеспечить приложение значительного усилия или создания крутящего момента. "Велосипедная цепь" робота состоит из сегментов, напечатанных на 3D-принтере, которые могут вытягиваться и фиксироваться, давая конечности робота определенную жесткость.Для вытягивания "цепи" используется миниатюрная лебедка и несколько дополнительных электродвигателей, которые могут быть запрограммированы для фиксации конечности робота в определенной конфигурации. После завершения процесса такого "растительного роста" робот может снять фиксацию сегментов цепи, смотать ее и начать процесс "роста" по другому пути, удовлетворяющему условию очередной задачи.Робот "growing robot" разработан с прицелом на решение так называемой "проблемы последнего фута", которая является ответом на вопрос, как именно робот может выполнить последнюю задачу после того, как он доберется к своей цели. Ведь очень часто бывает так, что робот, добравшись к цели, просто физически не может справиться с конечной частью поставленной задачи, что очень наглядно было продемонстрировано роботами, использованными для проведения разведки в помещениях аварийных реакторов японской атомной станции Фукусима "Хорошим примером "проблемы последнего фута" и возможного использования таких роботов является процедура замена смазки в двигателе вашего автомобиля" - рассказывает профессор Гарри Асада (Harry Asada), - "После того, как вы поднимете капот, вы должны быть достаточно гибки для того, чтобы пройти извилистый путь и добраться до масляного фильтра, который, как правило, устанавливается в самом неудобном для доступа месте в нижней части двигателя. И после этого вам надо еще приложить достаточно большое усилие для того чтобы сорвать прикипевший к металлу резиновый уплотнитель этого фильтра".Отметим, что робот "growing robot" является далеко не первой попыткой решения "проблемы последнего фута". Однако, в предыдущих попытках решений использовались мягкие материалы, надувные и другие элементы, не очень хорошо предназначенные для удерживания и работы инструментами, специализированными захватами и т.п. Технология, реализованная в виде робота "growing robot", обеспечивает достаточно высокую прочность конечной конструкции робота, который способен оперировать инструментами и устройствами, весом до 0.5 килограмма.И в заключение следуем отметить, что робот "growing robot" был одним из множества роботов, представленных вниманию общественности в рамках Международной конференции по вопросам интеллектуальных роботов и систем (International Conference on Intelligent Robots and Systems, IROS) этого года.