ElectroSkin - мягкий робот-улитка, способный ползать по вертикальным поверхностям

Взяв немного идей из "скользкого мира" слизняков и улиток, и смешав все это с некоторой толикой современных технологий, исследователи из Бристольского университета создали маленького мягкого робота ElectroSkin, способного ползать по различным поверхностям, в том числе и по вертикальным. Роботы, построенные на подобном принципе, имеют массу возможных областей применения, начиная от уборщиков и мойщиков стекол и заканчивая разведкой в областях ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф.Ключевой технологией, использованной в роботе ElectroSkin, является электро-адгезия. За счет сил, создаваемых электрическими статическими зарядами, эти роботы способны достаточно хорошо "прилипать" к поверхностям любого вида, что позволяет им удерживаться на вертикальных поверхностях и даже на потолке. Более того, те же самые электростатические силы позволяют роботу ElectroSkin передвигаться, подобно улитке. Электростатические искусственные мускулы при их активации растягивают или наоборот, сокращают соответствующие участки мягкого тела робота, заставляя его перемещаться, подражая способу перемещения улитки.Благодаря его гибкому и мягкому телу, робот ElectroSkin может быть сложен достаточно компактно на время транспортировки. Но если его высвободить, он тут же примет свою "рабочую форму" и будет готов к выполнению заданий. Снабдив робота соответствующими датчиками и инструментами, на него можно возложить работу по очистке поверхностей внутри и вне помещений, отправить его внутрь разрушенных зданий для поисков выживших людей, использовать его в качестве мобильного экологического датчика и даже небольшого компьютера, способного к самостоятельным перемещениям."Создание робота ElectroSkin - это значимый шаг на пути к созданию мягких роботов, которых можно легко транспортировать и также легко развернуть и использовать для выполнения различных задач" - рассказывает профессор Джонатан Росситер (Jonathan Rossiter), руководитель исследовательской группы, - "Созданная нами комбинация электрических искусственных мускулов и электрического захвата позволит роботу ElectroSkin действовать в таких условиях, в которых не могут работать роботы других типов".