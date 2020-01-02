Робот, который в одиночку справится с зарядкой целой стоянки, забитой электрическими автомобилями

Несколько лет назад на мероприятии под названием Future Mobility Day представители компании Volkswagen Group продемонстрировали общественности небольшого робота, способного зарядить электрический автомобиль, подключившись к нему и перекачав в его батареи энергию, заключенную во внутренней аккумуляторной батарее. И недавно представители автомобильного гиганта представили обновленный вариант этого робота, который теперь не является единым модулем, что, в свою очередь, позволяет этому роботу обслуживать сразу несколько автомобилей одновременно.Робот 2017 года был, по сути, большой батареей на колесах, которая умела самостоятельно добираться и подключаться к автомобилю. У нового же робота основной мозг и автоматизированный манипулятор стали отдельной частью, способной буксировать прицеп с батареей большой емкости, в котором также находится система силовой электроники, обеспечивающая быструю зарядку. Мощность зарядного устройства составляет 50 кВт, а емкость аккумуляторной батареи прицепа - 25 кВт*ч.Запрос на зарядку автомобиля поступает роботу при помощи специального приложения для смартфона или от самого электромобиля, включенного в общую систему связи V2X (vehicle-to-everything). Робот, зацепив прицеп с заряженной батареей, направляется к автомобилю, подключает к нему прицеп, после чего он может выполнять задачи по обслуживанию других автомобилей, а не ждать завершения процесса зарядки одного автомобиля.Если в состав такой зарядной системы войдет достаточное количество прицепов-батарей, то один робот за одну ночь может справиться с зарядкой стоянки почти полностью забитой электрическими автомобилями. При этом, стоимость такой системы не будет слишком высокой, так как все основные дорогостоящие компоненты, камеры, лазерные сканеры, ультразвуковые датчики, компьютерные "мозги" и т.п. присутствуют в ней в единичных экземплярах, будучи установленными только на основном модуле робота.Представители компании Volkswagen считают, что такие роботизированные системы смогут стать решением проблемы в местах, где развертывание полноценной инфраструктуры зарядных станций нецелесообразно или невыполнимым по различным причинам."Такие мобильные роботы станут идеальным решением, когда дело коснется зарядки электромобилей, стоящих на многоэтажных, подземных парковках и в других местах с ограниченным пространством. В нашем случае нет нужды парковать автомобиль рядом с зарядной станцией, эта станция сама приедет к автомобилю" - рассказывает Марк Мюллер, руководитель профильного отдела в Volkswagen Group, - "Таким образом мы можем быстро электрифицировать любую парковку. И, как нам кажется, созданные нами прототипы достаточно быстро превратятся с реальные вещи, как только проблема с зарядкой электромобилей наберет определенный вес".