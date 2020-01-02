 | Вчера, 06:02 | Робототехника

Робот, который в одиночку справится с зарядкой целой стоянки, забитой электрическими автомобилями

Робот-зарядка


Несколько лет назад на мероприятии под названием Future Mobility Day представители компании Volkswagen Group продемонстрировали общественности небольшого робота, способного зарядить электрический автомобиль, подключившись к нему и перекачав в его батареи энергию, заключенную во внутренней аккумуляторной батарее. И недавно представители автомобильного гиганта представили обновленный вариант этого робота, который теперь не является единым модулем, что, в свою очередь, позволяет этому роботу обслуживать сразу несколько автомобилей одновременно.

Робот 2017 года был, по сути, большой батареей на колесах, которая умела самостоятельно добираться и подключаться к автомобилю. У нового же робота основной мозг и автоматизированный манипулятор стали отдельной частью, способной буксировать прицеп с батареей большой емкости, в котором также находится система силовой электроники, обеспечивающая быструю зарядку. Мощность зарядного устройства составляет 50 кВт, а емкость аккумуляторной батареи прицепа - 25 кВт*ч.

Запрос на зарядку автомобиля поступает роботу при помощи специального приложения для смартфона или от самого электромобиля, включенного в общую систему связи V2X (vehicle-to-everything). Робот, зацепив прицеп с заряженной батареей, направляется к автомобилю, подключает к нему прицеп, после чего он может выполнять задачи по обслуживанию других автомобилей, а не ждать завершения процесса зарядки одного автомобиля.

Робот-зарядка #2


Если в состав такой зарядной системы войдет достаточное количество прицепов-батарей, то один робот за одну ночь может справиться с зарядкой стоянки почти полностью забитой электрическими автомобилями. При этом, стоимость такой системы не будет слишком высокой, так как все основные дорогостоящие компоненты, камеры, лазерные сканеры, ультразвуковые датчики, компьютерные "мозги" и т.п. присутствуют в ней в единичных экземплярах, будучи установленными только на основном модуле робота.

Представители компании Volkswagen считают, что такие роботизированные системы смогут стать решением проблемы в местах, где развертывание полноценной инфраструктуры зарядных станций нецелесообразно или невыполнимым по различным причинам.

"Такие мобильные роботы станут идеальным решением, когда дело коснется зарядки электромобилей, стоящих на многоэтажных, подземных парковках и в других местах с ограниченным пространством. В нашем случае нет нужды парковать автомобиль рядом с зарядной станцией, эта станция сама приедет к автомобилю" - рассказывает Марк Мюллер, руководитель профильного отдела в Volkswagen Group, - "Таким образом мы можем быстро электрифицировать любую парковку. И, как нам кажется, созданные нами прототипы достаточно быстро превратятся с реальные вещи, как только проблема с зарядкой электромобилей наберет определенный вес".


Ключевые слова:
Робот, Volkswagen, Зарядка, Аккумулятор, Батарея, Электрический, Автомобиль

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Машины-монстры: Самая быстрая зарядная станция для электромобилей - на 200 ...
  • I.D. R Pikes Peak - электрический гоночный автомобиль компании Volkswagen, ...
  • Компания Honda обещает создать к 2022 году электрический автомобиль, батаре ...
  • На дорогах Германии появился первый автомобиль-робот BMW, способный передви ...
  • Основные мировые автомобилестроители согласились использовать универсальную ...



    •
     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 12:24
    #1 Написал: Tezarius

    Публикаций: 0
    Комментариев: 15
    Идея действительно классная! Но вот, как мне кажется, на данном этапе экономическая целесообразность такой системы ниже плинтуса и будет выгодной только в системах на 20+ прицепов с батареями и множеством обслуживаемых электромобилей.
    Причина проста - сейчас на установку и подключение одной зарядной станции озвучивают ценник в 1-2к$, а это сопоставимо со стоимостью батарей "прицепа", а тут еще обязательно нужен "обменный фонд", зарядные станции для прицепов, сам главный робот...
        

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009