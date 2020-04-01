Робот-черепаха будет "пасти стада" рыб на морских фермах
Разведение рыбы на морских фермах во многом похоже на разведение животных на обычных животноводческих фермах. Сетки, ограждающие территорию морской фермы, должны периодически проверяться на появление в них дырок, а сами рыбы должны осматриваться на предмет наличия у них паразитов и внешних признаков каких-либо заболеваний. Обычно такие работы выполняются людьми-водолазами, но, по всей видимости, уже пришло время переложить все это на плечи специализированных роботов, таких, как робот-черепаха, о котором сейчас идет речь.
Когда большой и неуклюжий человек-аквалангист пытается сблизиться со стаей разводимой рыбы, он и выдыхаемые им потоки воздушных пузырей вызывают у рыб стрессовое состояние, что может привести к проблемам со здоровьем. Точно такой же эффект вызывает и использование подводных беспилотных аппаратов (ROV, remotely-operated vehicle), шумных и способных двигаться под водой с большой скоростью.
Наиболее подходящим альтернативным вариантом может стать подводный автономный аппарат, двигающийся с небольшой скоростью и не совершающий резких движений. Исследователи из Таллиннского технологического университета, Эстония, и Норвежского университета естественных и технических наук посчитали, что наиболее подходящим прототипом для такого робота является морская черепаха.
Созданный ими робот U-CAT способен работать в полностью автономном режиме, не используя никаких кабелей для передачи энергии и данных. Эти данные собираются при помощи встроенных камер, нескольких различных датчиков и сохраняются на внутреннем носителе для дальнейшего анализа и использования. Движется робот U-CAT по заранее заданной траектории, ориентируясь под водой при помощи камеры. Его основной особенностью является полная бесшумность движения четырех плавников, имеющих независимый привод и управление.
Испытания робота U-CAT были проведены на одной из норвежских морских ферм по выращиванию лосося. Эти испытания принесли весьма неожиданные результаты. Рыбы абсолютно не боялись робота и не разрывали с ним дистанцию, как происходило всегда в случае погружения водолазов. Более того, оказалось, что для достижения такого эффекта бесшумность робота и максимально правдоподобное копирование движений и поведения морской черепахи не имеют никакого значения. Ключевыми моментами в этом деле оказались малые габариты робота и его медленные движения.
"То, что робот был похож на одно из морских животных, не играет совсем никакой роли" - пишут исследователи, - "Это является хорошей новостью и это избавляет нас от необходимости придания нашим роботам формы рыбы или черепахи. Это же, в свою очередь, значительно удешевит процесс разработки, производства и использования таких роботов в этой новой для них области".