 |  | Вчера, 07:19 | Робототехника

Робот-колесо, который двигается за счет деформации его мягкой внешней оболочки

Робот-колесо


В области современной робототехники наблюдается тенденция постоянного усложнения конструкции роботов, что дает им массу новых функциональных возможностей. Тем не менее, существует и другое направление робототехники, работающие в нем исследователи пытаются упростить конструкцию роботов настолько, насколько это возможно, что делает их максимально дешевыми и доступными. И ярким примером такого подхода является робот-колесо, созданный исследователями из Японии Ёичи Масудой (Yoichi Masuda) и Масато Ишикавой (Masato Ishikawa) и представленный вниманию общественности на конференции 2017 IEEE International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics.

В своей работе японские исследователи использовали механизм, известный людям с незапамятных времен - колесо. Но устройства с колесами работают только при наличии источника энергии и точки опоры, от которой можно отталкиваться. У робота-колеса имеется источник энергии, но вот передвигается он, не отталкиваясь от поверхности, а изменяя свою форму и перекатываясь под воздействием земного притяжения. Робот состоит из мягкой полимерной оболочки, к которой при помощи четырех спиц крепится "ядро" в котором находятся исполнительные органы, система управления и источник энергии.

Как уже упоминалось выше, робот-колесо двигается за счет силы тяжести, постоянно заваливаясь вперед или назад за счет изменения формы внешней оболочки. Использование силы тяжести позволяет значительно сократить количество затрачиваемой на передвижение энергии, но это накладывает ряд ограничений, к примеру, такому роботу никогда не удастся подняться даже не на самый крутой подъем.

Робот такой необычной конструкции вряд ли сможет принести вам завтрак в постель или принять участие в сражении. Однако, он может стать весьма ценным инструментом для проведения разведки и исследования областей, условия в которых представляют собой смертельную опасность для человека. К примеру, такого робота, снабженного соответствующими датчиками, камерами и другими инструментами, можно направить прямо в жерло вулкана или в район ведения активных боевых действий. При этом, ценность добытой там информации может многократно превысить стоимость такого робота.





Ключевые слова:
Робот, Колесо, Простота, Конструкция, Движение, Энергия, Сила, Притяжение, Гравитация, Форма, Изменение

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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Вчера, 08:19
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3766
    Прикольно, конечно, но совершенно непрактично. Такой робот не то, что на подъем не сможет забраться, он и через небольшое препятствие не перевалится.


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    Вчера, 23:59
    #2 Написал: bundzmm

    Публикаций: 0
    Комментариев: 475
    FomaNeverujuwij,
    А еще, если низкая гравитация, думаю, не очень хорошо работать будет)
        

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