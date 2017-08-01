Созданы детали роботов, обладающие возможностями к самозаживлению

Исследователи-робототехники уже достаточно давно стремятся использовать мягкие и гибкие материалы в конструкциях своих творений. Но, к сожалению, большинство таких материалов обладает недостаточно высокой прочностью и изготовленные из них узлы и детали очень часто выходят из строя. Однако технология, разработанная учеными из университета Брюсселя (Free University of Brussels), Бельгия, позволит в будущем создать роботов, которые будут способны восстановить самих себя, если что-то пойдет не так как надо.Бельгийские исследователи изготовили устройство-захват и искусственные мускулы из эластичного полимера, похожего на очень густое желе. Когда такой материал разрывается или режется, он может полностью восстановиться без следа в бывшем месте повреждения. Для этого требуется лишь нагреть этот материал до определенной температуры."Молекулы полимерного материала переплетаются друг с другом и формируют материал" - рассказывает Брэм Вэндерборгт (Bram Vanderborght), ведущий исследователь, - "И если нагреть место разрыва, то молекулы реорганизуются, переплетутся заново, не оставив ни одного слабого места".Мягкие материалы идеальны для изготовления захватов, способных поднимать хрупкие вещи и вещи, требующие деликатного обращения. А изготовление из таких материалов частей роботов, предназначенных для работы на заводских конвейерах, сделает этих роботов более безопасными для работающих радом людей.А в ближайшем времени группа Брэма Вэндерборгта собирается сделать функцию самозаживления автоматической. Для этого потребуется или внесение изменений в состав полимерного материала или оборудование роботов нагревательным элементом, которым они смогут "заживлять" свои детали или детали других роботов.