Японцы создали абсолютно "глупого" робота, способного, тем не менее, приспосабливать свою походку к особенностям окружающей среды

Специалисты в области робототехники, разрабатывающие шагающих роботов различных типов, тратят достаточно много времени для того, чтобы сделать их творения более функциональными и адаптивными, способными приспосабливаться к изменениям окружающей среды. В большинстве случаев в систему управления роботом включается отдельный специализированный контроллер или специализированное программное обеспечение, снабжающие робота функциями адаптации, к примеру, возможность изменения стиля движения при изменении характера окружающей среды.Однако, исследователи из университета Осаки, Япония, избрали совершенно иной метод взаимодействия между телом четвероногого робота и окружающей средой. Этот метод не предусматривает использования какого-либо контроллера и датчиков, ключевым моментом данного подхода являются сознательно "ослабленные" двигатели его конечностей.Единственным параметром, который изменяется во время движения робота, является напряжение, подающееся на четыре двигателя постоянного тока, приводящих в движения конечности. Стиль движения, походка робота, вырабатывается спонтанно путем взаимодействия слабых двигателей с поверхностью движения. Если конечность робота испытывает относительно большие нагрузки, то скорость ее движения замедляется вплоть до полной остановки. А при движении по ровной и гладкой поверхности, когда нагрузка на конечности минимальна, робот развивает его максимальную скорость. Более того, "слабость" двигателей приводит к тому, что конструкция робота сама "выбирает" именно тот тип движения, когда все двигатели работают синхронно друг с другом.Эксперименты с этим небольшим роботом показали, что он может стабильно двигаться двумя различными типами походки при напряжении на двигателях 2.5 и 4 Вольта соответственно. При снижении напряжения до 1.5 Вольта походка робота становится нестабильной, постоянно перескакивая с одного типа на другой. А повышение напряжения до 6 Вольт приводит к тому, … что можно увидеть на приведенном ниже видеоролике.Исследователи считают, что типы походки, которой может передвигаться робот, заранее определены его конструкцией и параметрами некоторых ее узлов, гибкостью полимерного "позвоночника", весом всего робота и его отдельных частей, к примеру. Так как стиль походки робота зависит от его физических параметров, то подобный робот с несколько иной конструкцией будет ходить уже совсем по-другому в таких же самых условиях.И в заключении следует задать вопрос, можно ли называть роботом это устройство? С технической точки зрения более правильно назвать это термином "механический автомат". Тем не менее, японские исследователи упорно называют свое творение роботом, а более детализированная информация о нем будет представлена на Международной конференции IEEE 2017 года по вопросам робототехники.