 |  | Вчера, 06:34 | Робототехника

Компания Mitsubishi разработала алгоритм управления промышленными роботами, основанный на искусственном интеллекте

Промышленный робот


Специалисты компании Mitsubishi Electric разработали ряд алгоритмов, включая и алгоритмы контроля обратной связи для промышленных роботов, в основе которых лежит технология искусственного интеллекта Maisart, также являющаяся собственной разработкой компании. Использование искусственного интеллекта в этой области позволяет обеспечить более высокую точность выполнения роботами отдельных операций, сократить время обучения робота человеком и увеличить скорость выполнения сложных действий.

Во время проведенных специалистами компании Mitsubishi Electric испытаний было установлено, что алгоритмы на базе искусственного интеллекта сократили время выполнения отдельных сборочных операций на целых 65 процентов. При этом, движения роботов были более размеренными и плавными, нежели движения такого же робота, действующего под управлением стандартных алгоритмов.

Помимо ускорения выполнения работы, новые алгоритмы управления позволяют существенно экономить ресурс самого робота. Ведь более плавные движения и меньшие прикладываемые усилия обуславливают меньшую нагрузку на движущиеся детали и узлы, что приводит к уменьшению их износа.

Более высокая точность движений позволит увеличить эффективность использования промышленных роботов при выполнении работ, требующих особой точности, в частности, при установке компонентов на печатных платы, сборке сложных механических узлов и устройств. А в будущем аналогичные алгоритмы могут быть адаптированы для управления не только промышленными роботами, но и медицинскими роботами-хирургами, которым требуется еще большая точность, плавность и размеренность движений.

Представители компании Mitsubishi Electric продемонстрируют всю мощь их новых алгоритмов управления роботами на выставке International Robot Exhibition, которая будет проходить в Токио с 29 ноября по 2 декабря этого года.




Ключевые слова:
Mitsubishi, Промышленный, Робот, Алгоритм, Управление, Искусственный, Интеллект, Движение, Скорость, Точность

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Компания Mitsubishi Electric создала миниатюрного робота, предназначенного ...
  • В тематических парках компании Disney в скором времени появятся группы робо ...
  • Технологии видеоигр внедряются в управление боевыми роботами.
  • Ниссан копирует поведение стаи рыб для того, чтобы избежать столкновений ме ...
  • Mitsubishi разработали новые TFT-LCD дисплеи для промышленного или наружног ...



    •
     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Вчера, 07:56
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3873
    сократили время выполнения отдельных сборочных операций на целых 65 процентов


    Какие-то сказки. Как они сказали, "традиционные" алгоритмы управления роботами за все время их использования были уже вылизаны до такой степени, что никакой ИИ ничего существенного принести в эту область просто не в состоянии. Над традиционными алгоритмами поработал более мощный интеллект - интеллект не одного поколения людей-специалистов.


    --------------------
    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009