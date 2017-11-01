T-HR3 - гуманоидный робот от компании Toyota, который максимально точно копирует движения человека-оператора
Компания Toyota представила вниманию нового гуманоидного робота под названием T-HR3. Этот робот способен с высочайшей точностью копировать движения человека-оператора, который находится внутри специальной установки и носит устройство виртуальной реальности, HTC Vive в данном случае, которое позволяет ему видеть все с точки зрения робота и управлять его движениями в режиме реального времени. Для демонстрации возможностей и высокой точности работы такой системы дистанционного управления робот выполнил комплекс сложный движений из Тай-Чи и построил нечто из кубиков, подобных кубикам конструктора Lego.
Робот T-HR3 позиционируется его создателями в качестве испытательной платформы, которую можно использовать для проектирования "дружественных к окружающей среде" роботов, которые в будущем будут работать бок обок с людьми на стройплощадках, в медицинских учреждениях, в местах ликвидаций последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. А в более отдаленном будущем такие роботы смогут стать "аватарами" людей, позволяя им исследовать космическое пространство и другие планеты, не подвергаясь при этом ни малейшему риску.
Для обеспечения высочайшей точности повторения движений человека традиционные простые методы определения и отслеживания движений уже подходят не слишком хорошо. Поэтому человек, управляющий роботом T-HR3, находится внутри специальной кабины Master Maneuvering System. Размеры этой кабины составляют 850 на 1500 на 1450 миллиметров, а весит она 170 килограмм. За движениями человека следят в общей сложности 16 датчиков различного типа, данные от которых превращаются в последовательность инструкций для управления серводвигателями, искусственными мускулами и некоторыми другими узлами робота. А обратная связь обеспечивается датчиками момента вращения и усилия, установленными на каждом суставе робота. Помимо этого, человек-оператор носит специальные перчатки, обеспечивающие ему тактильную обратную связь, за счет чего он руками робота может выполнить достаточно сложные и тонкие операции.
Собственно робот T-HR3 имеет высоту 1540 миллиметров и весит он около 75 килограмм. Его конструкция содержит 29 подвижных элементов, каждый из которых дает роботу одну степень свободы, что позволяет ему выполнять весьма сложные движения и действия. Конечно, робот T-HR3 не столь ловок, как новый робот Atlas, способный выполнять кувырок с обратным переворотом, тем не менее, его возможности достаточно широки.
И в заключение следует отметить, что первый общественный дебют робота T-HR3 будет проведен в рамках выставки International Robot Exhibition, которая начнет работу в Токио с 29 ноября этого года.