 |  | Сегодня, 08:20 | Робототехника

Компания Youbionic снабдит человека еще одной или двумя механическими руками

Механическая рука Double Hand


Компания под названием Youbionic, образованная в 2014 году, начала принимать предварительные заказы на разработанную ими роботизированную руку-перчатку. Не так давно на свет появился новый, модернизированный вариант устройства, но специалисты компании не остановились на достигнутом, и на свет появился еще один причудливый вариант, уже с двумя роботизированными кистями и запястьями.

Оба варианта устройства, "однорукий" и "двурукий", управляются при помощи датчиков изгиба, закрепленных на указательном и безымянном пальцах руки человека. Сигналы с этих датчиков принимает контроллер Arduino, который вырабатывает последовательность команд для управления каждым из шести приводов Actuonix, обеспечивающих движения каждого пальца механической руки.

Механическая рука Double Hand #2


Следует отметить, что из-за такой простоты системы управления количество действий, которые способен выполнить человек при помощи этого механического "придатка", весьма ограничен. И без затрат дополнительных усилий владельцу механической руки Double Hand вряд ли удастся сыграть на пианино "в три руки", поработать на клавиатуре компьютера и выполнять другие тонкие операции. А упомянутые дополнительные усилия, которые могут заставить механическую руку выполнять сложные действия, должны заключаться в перепрограммировании контроллера, управляющего работой руки, что по силам не каждому человеку.

Все вышесказанное говорит о том, что устройство Double Hand, в его изначальном виде, вряд ли получится использовать для чего-нибудь полезного. Отсюда возникают сомнения в успехе задумки руководства компании Youbionic, ведь стоимость механических рук, изготовленные из пластика на трехмерном принтере, достаточно высока. "Однорукий" вариант обойдется потенциальному владельцу в 899 евро (1080 американских долларов), а "двурукий" - в 1799 евро.





Ключевые слова:
Youbionic Механическая, Рука, Перчатка, Double Hand, Actuonix, Arduino, Действия, Датчик, Программирование

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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Сегодня, 09:36
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3896
    Бессмысленная вещь, имхо. Типа только понты погонять.


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    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    Сегодня, 11:49
    #2 Написал: bundzmm

    Публикаций: 0
    Комментариев: 516
    FomaNeverujuwij,
    Присоединюсь. Вещь глупая. Практической пользы никакой. Это не дополнительная независимая рука.
        

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