Kengoro - самый сложный и совершенный гуманоидный робот на сегодняшний день
Группа исследователей-робототехников из Токийского университета завершила создание того, что без сомнений можно назвать самым сложными и совершенным гуманоидным роботом на сегодняшний день. Более того, на свете существуют два образца таких роботов, Kengoro, о котором мы уже рассказывали нашим читателям, и Kenshiro. А просмотрев приведенный ниже видеоролик можно удивиться, увидев, насколько далеко ушли вперед новые роботы по сравнению с предыдущим вариантом, который был представлен около года назад.
Отметим, что большинство создаваемых сейчас роботов имеют узкую специализацию. Одни предназначены для сборки и покраски автомобилей на конвейере, другие - для переноски грузов и боеприпасов в местах проведения боевых действий. Но существует другой класс роботов, называемых гуманоидными, они, конечно, могут выполнять определенную работу, но основной целью, которую преследуют их создатели, является максимально точное подражание робота человеку, начиная от строения и заканчивая движениями и действиями.
Отметим, что японские робототехники, создавая новых роботов, постарались на славу. У этих роботов имеется аналог позвоночника, грудной клетки и они снабжены массой вращающихся подвижных суставов. Японские исследователи утверждают, что нынешний робот Kengoro имеет в шесть раз большее количество степеней свободы, нежели любой другой гуманоидный робот. И в результате всего этого движения новых роботов стали очень и очень близки к движениям живых людей.
Робот Kengoro является самым сложным из двух новых роботов. На представленном видеоролике можно увидеть, что Kengoro умеет отжиматься в упоре лежа, подтягиваться, приседать и даже попадать ракеткой по воланчику для бадминтона. Его главной особенностью, как мы уже рассказывали раньше, является способность "потеть". Именно таким необычным способом японские инженеры решили проблему эффективного жидкостного охлаждения приводов, которые при работе нагреваются до достаточно высокой температуры.
Естественно, столь сложные технические устройства, коими являются новые роботы, создавались не ради развлечения. Исследователи полагают, что максимальное подобие конструкции робота строению тела человека предоставляет массу уникальных возможностей для проведения различных тестов. Их, роботов, можно будет использовать для проведения испытаний производственного оборудования и в автомобильных краш-тестах, где они смогут предоставить более реалистичную информацию о том, что может произойти с людьми в случае технологической или автомобильной аварии.