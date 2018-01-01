Компания Toshiba разработала новый зонд для роботов, изучающих внутренние помещения аварийных реакторов атомной станции Фукусима

Специалисты отдела Energy Systems компании Toshiba представили новый зонд, который может быть использован отдельно или установлен на роботов, предназначенных для изучения внутренних помещений аварийных реакторов атомной станции Фукусима, Япония. Этот зонд представляет собой автоматическую выдвижную телескопическую трубу, на конце которой на подвижной платформе установлена камера и датчики, снабженные усиленной защитой от воздействия радиации.
Длина телескопического зонда в развернутом состоянии составляет 13 метров. Первый раз это устройство будет использовано и испытано внутри реакторного блока 2 (Unit 2), где на дне резервуара с водой
лежат остатки расплавленных топливных элементов.
Напомним нашим читателям, что авария на станции Фукусима произошла в 2011 году в результате землетрясения и волны цунами, которая явилась следствием этого землетрясения. Из-за этого в некоторых реакторных блоках связки топливных элементов сорвались с места и упали на дно защитного резервуара с водой, внутри которого и находится сам реактор.
Обнаружение этих топливных элементов, которые являются главным источником радиации и радиоактивного загрязнения, имеет крайне важное значение для выработки правильного подхода и разработки соответствующих технологий, при помощи которых будут выполняться работы по ликвидации последствий аварии.
И в заключение следует отметить, что, несмотря на череду предпринятых попыток
, точное местоположение топливных элементов так и не установлено на сегодняшний день. Выполняя эту задачу в помещениях аварийных реакторов "погиб" уже далеко не один робот. Однако, специалисты, занимающиеся изучением помещений 2-го реакторного блока, при помощи зонда компании Toshiba предыдущего поколения уже произвели ограниченный осмотр верхней части резервуара и даже увидели одного из "погибших" там ползающих роботов
.