RoboMantis - четвероногий колесный робот, способный передвигаться по местности любой сложности

Робототехническая компания Motiv Robotics, которая в свое время разрабатывала манипуляторы для марсоходов НАСА, в рамках выставки CES 2018 представила вниманию общественности одно из своих последних творений - четвероногого робота-богомола RoboMantis. Благодаря своей уникальной гибкой конструкции, робот RoboMantis является универсальным роботом, который может быть использован практически в любой области, начиная от космических миссий и заканчивая сельским хозяйством.Конструкция робота RoboMantis достаточно необычна, он имеет четыре конечности, являющиеся, по сути, четырьмя независимыми нижними манипуляторами, на конце которых установлены небольшие колеса с электрическими приводами. Роль "руки" робота выполняет еще один манипулятор, имеющий шесть степеней свободы. И если робот RoboMantis "вытянется" вверх на всю длину, он станет выше любого человека. Представленный на выставке экземпляр робота RoboMantis оборудован только одной рукой-манипулятором, но представители компании Motiv Robotics сообщили, что, благодаря модульной конструкции, на него может быть установлено несколько независимых манипуляторов, при помощи которых робот сможет выполнять даже достаточно сложные действия.Робот RoboMantis является достаточно медлительным, хотя "в теории" он может развивать скорость до 50 километров в час, двигаясь по ровной гладкой поверхности и используя для этого колеса. "Наш робот способен шагать, как насекомое, вращаться на месте и двигаться по прямой на колесах" - рассказывает Крис Тейер (Chris Thayer), президент компании Motiv Robotics, - "Если роботу требуется переместиться на большое расстояние, то ходьба является не самым экономичным способом передвижения. В этом случае робот переключается на колеса и двигается с минимальным расходом энергии. Но в случае необходимости передвижения по сложной местности или для подъема по лестнице, робот может передвигаться как четвероногое живое существо".Система управления робота RoboMantis обеспечивает его работу в так называемом режиме контролируемой автономии. Т.е, часть не очень сложных задач он может выполнять самостоятельно, а более сложные задачи - под руководством человека-оператора. При этом, связь оператора с роботом может осуществляться как через кабель, так и через зашифрованный радиоканал.Энергетическая система робота RoboMantis также достаточно универсальна. Он может работать автономно, черпая энергию из аккумуляторных батарей, но в случае необходимости робот может быть подключен к внешнему источнику энергии и продолжать работу, оставаясь "на привязи" силового кабеля.