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 |  | Сегодня, 06:03 | Робототехника

RoboMantis - четвероногий колесный робот, способный передвигаться по местности любой сложности

Робот RoboMantis


Робототехническая компания Motiv Robotics, которая в свое время разрабатывала манипуляторы для марсоходов НАСА, в рамках выставки CES 2018 представила вниманию общественности одно из своих последних творений - четвероногого робота-богомола RoboMantis. Благодаря своей уникальной гибкой конструкции, робот RoboMantis является универсальным роботом, который может быть использован практически в любой области, начиная от космических миссий и заканчивая сельским хозяйством.

Конструкция робота RoboMantis достаточно необычна, он имеет четыре конечности, являющиеся, по сути, четырьмя независимыми нижними манипуляторами, на конце которых установлены небольшие колеса с электрическими приводами. Роль "руки" робота выполняет еще один манипулятор, имеющий шесть степеней свободы. И если робот RoboMantis "вытянется" вверх на всю длину, он станет выше любого человека. Представленный на выставке экземпляр робота RoboMantis оборудован только одной рукой-манипулятором, но представители компании Motiv Robotics сообщили, что, благодаря модульной конструкции, на него может быть установлено несколько независимых манипуляторов, при помощи которых робот сможет выполнять даже достаточно сложные действия.

Робот RoboMantis #2


Робот RoboMantis является достаточно медлительным, хотя "в теории" он может развивать скорость до 50 километров в час, двигаясь по ровной гладкой поверхности и используя для этого колеса. "Наш робот способен шагать, как насекомое, вращаться на месте и двигаться по прямой на колесах" - рассказывает Крис Тейер (Chris Thayer), президент компании Motiv Robotics, - "Если роботу требуется переместиться на большое расстояние, то ходьба является не самым экономичным способом передвижения. В этом случае робот переключается на колеса и двигается с минимальным расходом энергии. Но в случае необходимости передвижения по сложной местности или для подъема по лестнице, робот может передвигаться как четвероногое живое существо".

Система управления робота RoboMantis обеспечивает его работу в так называемом режиме контролируемой автономии. Т.е, часть не очень сложных задач он может выполнять самостоятельно, а более сложные задачи - под руководством человека-оператора. При этом, связь оператора с роботом может осуществляться как через кабель, так и через зашифрованный радиоканал.

Энергетическая система робота RoboMantis также достаточно универсальна. Он может работать автономно, черпая энергию из аккумуляторных батарей, но в случае необходимости робот может быть подключен к внешнему источнику энергии и продолжать работу, оставаясь "на привязи" силового кабеля.





Ключевые слова:
Робот, Богомол, RoboMantis, Motiv Robotics, Манипулятор, Движение, Конечность, Ходьба, Колесо, Энергия

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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Сегодня, 07:57
    #1 Написал: gen_sec

    Публикаций: 0
    Комментариев: 162
    ыы, бедняги конструкторы)))акумуляторная батарея и пипец, либо кабель))
        
    Сегодня, 09:50
    #2 Написал: svertino

    Публикаций: 0
    Комментариев: 20
    В таком виде как есть только кофе в офисе подавать. И-то весело бы посмотреть как он через порог будет падать на своих роликах или борода вырастет пока довезет не пролив. Куча плечей и суставов, болтанка еще та.
        

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