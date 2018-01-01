Созданы мягкие искусственные мускулы, действующие подобно мускулам живых существ
Исследователи из Колорадского университета (University of Colorado) создали новый тип искусственных мускулов, использование которых позволит роботам следующего поколения обрести пластику движений подобную пластике движений человека. В этих мускулах HASEL (Hydraulically Amplified Self-healing ELectrostatic) отсутствуют поршни, двигатели и другие традиционные компоненты. Тем не менее, все параметры искусственных HASEL-мускулов превышают или соответствуют силе, скорости и эффективности мускулов биологического происхождения.
"Приводы HASEL являются универсальными мягкими приводами, которые способны выполнять работу более эффективно, нежели любые другие виды искусственных мускулов" - пишут исследователи, - "При помощи этих мускулов мы можем воспроизвести гибкость щупалец осьминога, скорость движения птички колибри и получить силу хобота слона".
Основу мускулов HASEL составляет полость, заполненная специальной электроактивной жидкостью, в которую погружены два электрода. Когда на эти электроды подается электрическое напряжение, жидкость перемещается к одному из электродов, что приводит к изменению формы полости, стенки которой изготовлены из мягкого и эластичного материала. Вторым видом таких мускулов является "бутерброд" из эластичного материала, имеющего ионную проводимость, и слоев жидкости между ними. При активации такой вид мускулов обеспечивает линейное движение, а создаваемого ими усилия достаточно для поднятия галлона воды или изгиба механической руки, удерживающей бейсбольный мяч.
Третьим видом HASEL-привода является привод, состоящий из трех прямоугольных мешочков, заполненных жидкостью, положенных последовательно друг на друга. Оболочка мешочков изготовлена из обычного упаковочного полимера, тонкого и прочного, а при подаче напряжения такие приводы сокращаются так же, как и обычные биологические мускулы. При этом, электрическая природа управления движениями искусственных мускулов позволяет получить скорость их работы, значительно превышающую скорость работы мускулов человека.
И в заключение следует отметить, что для изготовления HASEL-приводов используются дешевые и распространенные материалы, которые могут быть обработаны при помощи современного промышленного оборудования. И стоимость одного HASEL-элемента даже при условии полукустарного экспериментального производства не превышает 10 центов.