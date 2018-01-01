Новый вид робо-соревнований, гонки на роботах, начнутся в ближайшем будущем
В прошлом году мы стали свидетелями первого в истории поединка между гигантскими роботами, который может стать в будущем одним из видов достаточно своеобразного спорта. Однако, поединки - это не единственный вид, в котором могут принимать участие роботы, в скором времени нам предстоит увидеть первые в истории робо-гонки. Напомним нашим читателям, что в прошлом году компания под названием Furrion представила "Prosthesis", наполовину робота и наполовину экзоскелет, высота которого составляет 4.5 метра и вес - 3 600 килограмм. А управляет этим механическим "чудовищем" живой человек, помещенный внутрь странной "трубчатой" шагающей конструкции.
Робот-экзоскелет Prosthesis может развивать скорость более 30 километров в час, переступая небольшие препятствия. Одного заряда аккумуляторных батарей хватает приблизительно на час непрерывного бега. К сожалению, импровизированная "кабина пилота" достаточно невелика и управлять роботом Prosthesis сможет лишь человек небольшого роста, не обладающий излишками веса.
Заметим, что в прошлом году руководство компании Furrion еще не имело достаточно четких целей относительно робота Prosthesis. Но за прошедший год эти цели сформировались и компания организовала лигу под названием X1 Mech Racing Leagu. Естественно, что первыми членами этой лиги станут именно роботы Prosthesis, но впоследствии к ней смогут присоединиться и роботы-бегуны других компаний, которые начнут состязаться где-нибудь в пустынной местности.
К сожалению, в настоящее время ничего не известно даже об ориентировочной дате проведения первых гонок роботов. Но, будем надеяться, ожидание не затянется надолго, и мы с вами станем первыми свидетелями этого события.