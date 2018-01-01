MilliDelta - быстрый и точный крошечный робот-манипулятор, который может быть использован для проведения микрохирургических операций
Благодаря высокой скорости и точности перемещения, манипуляторы типа Delta достаточно широко используются в современной промышленности. Однако, у них имеется один существенный недостаток, в силу особенностей конструкции им для работы требуется достаточно большое пространство. А недавно исследователи из Гарвардского университета создали миниатюрную версию Delta-манипулятора, которая получила название MilliDelta. Это название подразумевает, что размеры этого робота исчисляются миллиметрами, но помимо этого крошечный робот может двигаться с большой скоростью и высокой точность, что позволит использовать его для проведения микрохирургических операций, для сборки миниатюрных механизмов и т.п.
В 2011 году группа исследователей из института Вайса Гарвардского университета разработала технологию изготовления плоских корпусов и деталей для крошечных роботов и микроэлектромеханических систем (microelectromechanical systems, MEMS). Именно эта технология была использована для создания самого маленького летающего робота Robobee, и при помощи этой же самой технологии были изготовлены все узлы и детали робота MilliDelta.
Робот MilliDelta имеет достаточно простую конструкцию, все его детали изготовлены из сложного многослойного материала и снабжены изгибающимися суставами. Крошечный робот, размеры которого составляют 15 на 15 и на 20 миллиметров, обладает такой же высокой "ловкостью", как и его большие собратья. Различием является то, что робот MilliDelta дожжет действовать в рабочем объеме всего в 7 кубических миллиметров, но при этом точность его движений составляет порядка 5 микрон. Двигается робот MilliDelta за счет пьезоэлектрических приводов, которые позволяют ему работать со скоростью, в 15-20 раз превышающей скорость работы других миниатюрных роботов сопоставимых размеров и возможностей.
Несмотря на маленькие размеры, робот MilliDelta является чем-то большим, нежели забавная игрушка. Будучи снабженным соответствующими инструментами, этот робот сможет работать с электронными компонентами, которые невидимы невооруженным взглядом, манипулировать отдельными клетками и выполнять рад других работ, где требуется высокая скорость и точность движений. И в качестве демонстрации возможностей своего создания, гарвардские исследователи превратили его в устройство-стабилизатор, которые предназначено для обеспечения стабильности положения исследуемого образца и которое компенсирует даже самые малейшие колебания и вибрацию.