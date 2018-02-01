Японское космическое агентство установило новый рекорд, запустив на орбиту спутник при помощи самой маленькой ракеты

Японское космическое агентство (Japanese Aerospace Exploration Agency, JAXA) установила новый рекорд самой маленькой ракеты, использованной для запуска искусственного спутника на околоземную орбиту. Третья ступень этой ракеты, SS-520, успешно вывела в космос спутник TRICOM-1R стандарта CubeSat, размер которого равен всего 35 сантиметрам (13.6 дюймов). Запуск прошел полностью в соответствии с намеченными планами и спутник TRICOM-1R отделился от третьей ступени спустя 7 минут и 30 секунд после момента старта и находится сейчас на орбите в режиме полного функционирования.Отметим, что первая попытка запуска ракеты типа SS-520, проведенная в январе 2017 года, закончилась неудачей из-за технического сбоя, возникшего в момент активации второй ступени. Проведенное расследование показало, что вибрация вызвала короткое замыкание, что привело к выходу из строя передатчиков ракеты и сделало ее неуправляемой.Ракета SS-520-5 имеет длину порядка 10 метров при диаметре всего 50 сантиметров. При этом, стартовый вес ракеты составлял 2.6 тонны, из которых 2.2 тонны приходилось на вес твердого топлива марки HTPB. Первая ступень ракеты SS-520 оснащена рулями-стабилизаторами и в ней находилось 1 587 килограмм топлива. Помимо твердотопливного двигателя ракета SS-520 оборудована газовыми азотными двигателями, которые были использованы для стабилизации положения ракеты в момент паузы между отделением первой ступени и началом работы двигательной системы второй ступени.Во второй и третьей ступени ракеты SS-520 находилось по 326 и 78 килограмм топлива соответственно. А вес выведенного спутника TRICOM-1R, который содержит систему съемки земной поверхности и коммуникационную систему, составлял 140 килограмм.Интересным является тот факт, что вся система управления ракеты SS-520 была построена на базе обычных коммерческих электронных компонентов, используемых в бытовой электронике, смартфонах и компьютера. Это, и небольшие габариты ракеты SS-520, определяют низкую стоимость запуска в космос миниатюрных грузов, которые раньше попадали туда в качестве дополнительного груза больших ракет-носителей.И в заключение следует отметить, что в январе новозеландская компания Rocket Lab также успешно произвела запуск своей небольшой ракеты Electron. Эта ракета вывела на орбиту четыре маленьких спутника и "дискотечный" шар со светоотражающим покрытием, который видно с Земли невооруженным взглядом и наличие которого раздражает множество ученых-астрономов.