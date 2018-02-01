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Астрономы, впервые в истории, обнаружили планеты, находящиеся в далекой галактике

Микрогравитационная линза


Группа ученых-астрономов из университета Оклахомы впервые в истории современной науки обнаружила и измерила некоторые параметры планет, находящихся в одной из удаленных галактик. Для этого ученые использовали эффект микрогравитационной линзы, единственный доступный на сегодняшний день способ "бросить взгляд" сквозь действительно большие космические расстояния. При помощи линзы, создаваемой гравитационным полем квазара RXJ 1131-1231, ученым удалось обнаружить далекие объекты, масса которых находится в диапазоне от массы Луны до массы Юпитера.

Для обнаружения планет ученые использовали данные, полученные при помощи космической рентгеновской обсерватории Chandra, которая находится в ведении Смитсоновской астрофизической обсерватории (Smithsonian Astrophysical Observatory). А для обработки собранных данных были использованы математические модели, программный код которых выполнялся на суперкомпьютере вычислительного центра университета Оклахомы.

"Мы очень взволнованы сделанным открытием, ведь это является первым разом, когда людям удалось обнаружить планеты, находящиеся за пределами нашей галактики" - рассказывает Ксиню Дэй (Xinyu Dai), профессор из университета Оклахомы, - "Небольшие и большие планеты являются наилучшем объяснением зарегистрированных нами "подписей" в сигналах. А высокочастотная составляющая этих подписей позволила нам определить ориентировочную массу обнаруженных планет".

Используя явление микрогравитационных линз, ученые достаточно часто обнаруживают планеты, находящиеся в пределах нашей галактики, галактики Млечного Пути. Тем не менее, как показали результаты данных исследований, гравитационный эффект от относительно небольших космических объектов, таких как квазары, может обеспечить усиление, позволяющее прочитать подписи, ставшие первыми практическими доказательствами существования планет и в других галактиках.

И в заключении следует отметить, что галактика, в которой были обнаружены планеты, находится на удалении 3.8 миллиарда лет от нас. И у ученых сейчас не имеется ни единого шанса проведения прямых наблюдений за планетами в этой галактике при помощи не только самых мощных из существующих телескопов, но и телескопов с фантастическими характеристиками, которые только предстоит появиться в будущем.




Ключевые слова:
Квазар, Гравитация, Линза, Усиление, Сигнал, Подпись, Планета, Галактика, Обсерватория, Рентген, Chandra

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     | Комментарии: 3 | Распечатать
    Сегодня, 09:55
    #1 Написал: bundzmm

    Публикаций: 0
    Комментариев: 537
    В далекой-далекой галактике)
        
    Сегодня, 10:47
    #2 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4031
    Ну, сферу Дайсона уже типа находили -)) Теперь нашли кучу планет. Американские ученые идут по стопам британских.


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    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    Сегодня, 10:53
    #3 Написал: bundzmm

    Публикаций: 0
    Комментариев: 537
    FomaNeverujuwij,
    Мне кажется, кольцо более реалистичная теория чем сфера) Там хоть центробежка правильно работает)
        

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