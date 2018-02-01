 |  | Вчера, 06:31 | Космос и Авиация, Автомобили и транспорт

Лондонский аэропорт станет первым, который получит цифровую диспетчерскую "башню", находящуюся на удалении 130 километров

Цифровая диспетчерская башня


Для людей, которые часто совершают авиаперелеты, стал уже привычным вид высокой контрольно-диспетчерской башни, которая обычно возвышается в самой середине каждого крупного аэропорта. Внутри этой башни находится оперативное руководство и множество авиационных диспетчеров, которые следят за полетом каждого самолета в области контролируемого пространства. В некоторых небольших аэропортах, где нет необходимости строительства высоких башен, уже некоторое время используются цифровые башни, которые позволяют авиационным диспетчерам находиться не на территории самого аэропорта, а где-то в более удобном для этого месте.

Первым в мире крупным аэропортом, который получит цифровую башню, станет Лондонский городской аэропорт (London City Airport), а оборудование и программное обеспечение башни будет изготовлено британской компанией NATS. Причиной, по которой руководство лондонского аэропорта решилось на такой шаг, является отсутствие необходимой площади на территории аэропорта. Проблема заключается в том, что конструкция старой диспетчерской башни уже начала разрушаться, а места, необходимого для возведения новой башни, пока старая будет продолжать функционировать, попросту нет. И в ближайшем будущем роль башни в аэропорту будет выполнять высокая мачта с "гроздью" высококачественных видеокамер, установленных на ее верхушке.

Само собой разумеется, что все камеры на мачте будут смотреть в разные стороны, частично перекрывая области обзора друг друга. Количество этих камер подразумевает достаточно большую избыточность, что необходимо из соображений надежности и безопасности. Данные со всех этих камер будут передаваться через выделенную и безопасную компьютерную сеть в штаб-квартиру компании NATS, расположенную в Соунвике, на удалении 130 километров от аэропорта.

Данные от камер, обработанные при помощи специализированного программного обеспечения, будут отображаться на большом экране. Угол этого экрана, состоящего из отдельных секций, составляет 225 градусов и на него выведен полный круговой обзор территории аэропорта. Это означает, что диспетчеру, для того чтобы "взглянуть назад" не требуется поворачиваться и смотреть через свое плечо. В центре помещения установлен дополнительный экран, который будет активизирован автоматически, если какая-нибудь секция главного экрана или он весь выйдет из строя. А для замены всех секций главного экрана, в случае такой необходимости, потребуется не более 10 минут времени.

Если главный и дополнительный экраны по какой то причине выйдут из строя одновременно, ничего страшного не произойдет. Цифровая башня переключится в тот же самый режим работы, который используется в обычных башнях и в котором ей предстоит работать во время тумана, сильного дождя или тумана.

Глядя в цифровое окно экранов цифровой башни, диспетчер или руководитель полетов сможет получить большее количество информации, ведь каждый самолет, показанный на экране, снабжается идентификационной и дополнительной информацией.

Согласно имеющейся информации, цифровая башня Лондонского городского аэропорта должна начать работать в 2020 году.





Ключевые слова:
Лондон, Аэропорт, Цифровая, Башня, Диспетчер, Руководитель, Полет, Камера, Сеть, Экран

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     | Комментарии: 3 | Распечатать
    Вчера, 08:27
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4036
    А что произойдет, если какие-нибудь ирландцы-экстремисты-террористы повредят (взорвут) кабеля, соединяющие эту башню с аэропортом? Или место прокладки постоянно патрулируется?


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    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    Вчера, 14:22
    #2 Написал: beany85

    Публикаций: 0
    Комментариев: 1027
    Цитата: FomaNeverujuwij

    А что произойдет, если какие-нибудь ирландцы-экстремисты-террористы повредят (взорвут) кабеля, соединяющие эту башню с аэропортом? Или место прокладки постоянно патрулируется?
    это точно, террористам есть где разгуляться, 130 км - большое расстояние.


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    Wikipedia: Я знаю всё;
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    ВКонтакте: Я знаю всех;
    Internet: Без меня вы ничто;
    Электричество: Keep talking bitches!
        
    Сегодня, 10:51
    #3 Написал: Van

    Публикаций: 0
    Комментариев: 18
    FomaNeverujuwij,
    А что должно произойти?
    Террористов обезвредят и выдадут премию Дарвина, посмертно.
        

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