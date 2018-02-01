Астрономы обнаружили "телескоп" естественного происхождения, имеющий рекордно высокий коэффициент усиления

Галактики, находящиеся по отношению к нам на самом "краю Вселенной" слишком тусклы, чтобы их можно было увидеть при помощи даже самых мощных современных телескопов. Однако, в природе есть эффект, существование которого было предсказано еще Альбертом Эйнштейном и который был впервые замечен в 1919 году во время солнечного затмения. И теперь эффект гравитационных линз астрономы широко используют в своих целях уже достаточно долго. Не так давно международная группа астрономов, возглавляемая Харальдом Эбелингом (Harald Ebeling) из Гавайского университета, обнаружила еще одну гравитационную линзу, своего рода телескоп естественного происхождения, который имеет самый большой на сегодняшний день коэффициент усиления.Новая гравитационная линза была обнаружена при помощи космического телескопа Hubble Space Telescope во время проведения при его помощи обзора большого количества далеких галактик. В данных, собираемых телескопом, астрономы обнаружили галактику, которая получила название eMACSJ1341-QG-1 и изображение которой было увеличено в 30 раз искажением пространственно-временного континуума, создаваемого гравитацией массивного скопления галактик eMACSJ1341.9-2441.Скопления галактик представляют собой сотни, тысячи или большее количество галактик, пространство которых заполнено облаками горячего газа. Эти астрономические объекты удерживаются благодаря их же гравитационным силам в формировании которых не самую последнюю роль играет темная материя. И эти же гравитационные силы создают сильные искажения пространственно-временного континуума, называемые гравитационными линзами, которые фокусируют и усиливают слабый свет от объектов, находящихся позади них. Это, в свою очередь, позволяет астрономам видеть и изучать далекие и слабые источники света, параметры которых в ином случае лежали бы далеко за пределами чувствительности самых современных астрономических инструментов."Очень высокое значение коэффициента усиления обнаруженного "естественного телескопа" предоставляет нам возможность исследования "звездного населения" далекой галактики, измерения ее свойств и восстановления неискаженного изображения, на котором видно ее форму" - рассказывает Йохан Ричард (Johan Richard), член исследовательской группы.Самым интересным является то, что галактика eMACSJ1341-QG-1 является неподвижной мертвой галактикой, облака газа внутри которой уже успели остыть и из-за чего в галактике практически прекратились процессы формирования новых звезд. "Такие неподвижные галактики достаточно распространены в нашей локальной области Вселенной. И когда мы смотрим на них, мы "оглядываемся назад во времени". А если нам удастся заглянуть еще дальше, то мы сможем увидеть подобные объекты, которые еще не успели переработать свои запасы газа и находятся в активном состоянии" - рассказывает Миккель Штокман (Mikkel Stockmann), ученый из университета Копенгагена.В настоящее время при помощи телескопов, расположенных на Гавайях и в Чили, проводятся дополнительные наблюдения за галактикой eMACSJ1341-QG1. Целью этих наблюдений является выяснение причин прекращения активности процессов звездообразования, что, в свою очередь, даст ученым в руки новые знания о процессах развития галактик в целом.