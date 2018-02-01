Астрономические наблюдения позволили выявить некоторые странные явления, имеющие отношение к "звездным ветрам"

Согласно результатам астрономических наблюдений, произведенных при помощи космического телескопа XMM-Newton Европейского космического агентства, звездные ветра, "выброшенные" в пространство массивными звездами, могут вести себя достаточно удивительным образом. Сталкивающиеся потоки этих ветров становятся более яркими и излучают больше рентгена, нежели породившие их звезды, вспышки которых уже сходят практически на нет к тому моменту времени.
Известно, что звездный ветер образуется за счет энергии ядерных реакций, вырабатываемой в недрах звезд. Энергии массивных звезд достаточно для создания ветров, "дующих" со скоростью в миллионы километров в час, за счет которых сама звезда может терять в течение одного месяца массу, эквивалентную массе Земли. И когда два потока ветров от массивных звезд сталкиваются где-то в глубинах космоса, возникают весьма интересные явления.
Объектом наблюдений являлись две массивных звезды, находящиеся неподалеку друг от друга в регионе активного звездоформирования NGC 346
, являющимся частью карликовой галактики Малого Магелланова Облака
. Эти звезды находятся столь близко, что они имеют одно общее название HD 5980. Обе звезды имеют приблизительно одинаковую массу, которая превышает массу Солнца в 60 раз, а разделяющее их расстояние составляет 100 миллионов километров, что намного меньше расстояния, разделяющего Солнце и Землю.
На одной из звезд пары HD 5980 в 1994 году произошла мощная вспышка, которую можно классифицировать, как "звездное извержение", и астрономы изучали последствия этой вспышки, наблюдая за парой HD 5980 при помощи телескопа XMM-Newton и рентгеновской обсерватории Chandra начиная с 2000 и заканчивая 2005 годом. Сначала все события развивались в полном соответствии с существующими теориями, но в 2016 году в той области космоса начались проявляться странности. Ученые ожидали, что за эти годы яркость звезды HD 5980 плавно вернется к изначальному значения, но к их удивлению, произошло нечто совершенно обратное.
Из области космоса, в которой находится пара HD 5980, начало исходить рентгеновское излучение, в два с половиной раза более яркое, чем излучение, регистрировавшееся до этого момента времени. Ученые могут объяснить произошедшее только столкновением потоков мощных звездных ветров, в результате чего вся заключенная в них энергия начинает выплескиваться в космос в виде рентгеновского излучения. При этом, излучение носит пиковый характер, за столкновением потоков ветров следует мощная рентгеновская вспышка, интенсивность которой быстро спадает и уровень рентгена возвращается к прежнему значению.
И в заключении следует заметить, что данные наблюдений и регистрация пиков рентгеновского излучения от столкновений потоков звездных ветров не оставляют "камня на камне" от некоторых из существующих теорий, построенных на базе первоначальных наблюдений за парой звезд HD 5980. Интересен тот факт, что за последнее время эти "разрушенные" теории были достаточно уверенно подкреплены результатами расчетов соответствующих математических моделей. По всей видимости, во время столкновений звездных ветров возникают некоторые необычные процессы и неизвестные пока явления, а ученым только еще предстоит выяснить в будущем природу, действие и последствия этих явлений.