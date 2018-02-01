Новый великолепный снимок телескопа Hubble - спиральная галактика NGC 3344

Космический телескоп Hubble не так давно сделал новый великолепный снимок спиральной галактики NGC 3344, располагающейся на удалении 20 миллионов световых лет от нас в направлении созвездия Малого Льва (Leo Minor). Галактика NGC 3344 уступает вдвое Млечному Пути по размерам, и она принадлежит к небольшому скоплению галактик, входящему, в свою очередь в сверхскопление (суперкластер) Девы (Virgo Supercluster).Спиральные галактики являются одними из главных объектов поразительно красивых и культовых астрономических фотографий. Наблюдая за этими гигантскими космическими объектами, астрономы могут не только узнать нечто новое о этих галактиках. Поскольку и наш Млечный Путь также является спиральной галактикой, то наблюдая за другими такими галактиками, в некоторых случаях астрономы могут узнать, какая судьба ожидает его через миллиарды лет в далеком будущем.Приведенные здесь изображения галактики NGC 3344 созданы из серии снимков, сделанных телескопом Hubble 1 марта 2015 года при помощи камеры Wide Field Camera 3. Во время съемки использовалось несколько различных светофильтров, которые позволили получить изображения в диапазоне, невидимом для человеческого глаза. Спиральные рукава галактики NGC 3344 выделены ярко-синим цветом, источником которого являются молодые сверхгорячие звезды. Обширные нитевидные облака пыли и газа, которым еще предстоит стать материалом для рождения следующих поколений звезд, показаны темно-красными и коричневыми оттенками.Астрономы, используя данные снимки, провели классификацию "звездного населения" галактики NGC 3344. Ими было обнаружено достаточно большое количество звездных тел, параметры движения которых кардинально отличаются от порядка движения подавляющей массы звезд. Для объяснения этого феномена сразу же была выдвинута теория, которая состоит в том, что эти выделяющиеся звезды когда-то принадлежали другой галактике и были в далеком прошлом перетянуты гравитацией в галактику NGC 3344 в момент сближения, не закончившегося столкновением, двух галактик приблизительно равных размеров.Такие случаи "космической кражи" происходят на просторах Вселенной достаточно часто, ведь случаи сближения двух галактик являются обыденным делом в условиях достаточно плотных галактических скоплений. И, как считают ученые, "похищение" звезд из других галактик может послужить толчком к началу некоторых новых процессов, влияние которых скажется позже на развитии всей спиральной галактики в целом.