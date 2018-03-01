Астрономы разгадали некоторые тайны самой дальней и древней из известных сверхновых

Международная группа ученых-астрономов получила подтверждения открытию самой дальней и самой древней сверхновой из всех известных сверхновых на сегодняшний день. Эта сверхновая, DES16C2nm, находится на удалении 10.5 миллиардов световых лет от нас и это означает, что мощнейший космический взрыв произошел, когда возраст Вселенной составлял лишь четвертую часть от ее нынешнего Возраста.
Взрыв сверхновой DES16C2nm был обнаружен в ходе проведения обзора Dark Energy Survey (DES), основным инструментом которого является камера DECam
, с разрешением в 570 мегапикселей, установленная
на 4-метровом телескопе Cerro Blanco. А главной задачей обзора DES является составление карты, содержащей сотни миллионов галактик, что позволит узнать больше о темной энергии, о ее природе и влиянии, которое она оказывает на процесс развития и ускорения расширения Вселенной.
Взрыв сверхновой DES16C2nm был отнесен к редкому классу сверхярких сверхновых (superluminous supernova, SLSN) в который входят самые яркие сверхновые. Первые представители этого класса были обнаружены всего около 10 лет назад и, как считают ученые, эти взрывы вызваны скоплениями материи, сталкивающимися с самыми плотными объектами во Вселенной - с быстро вращающимися нейтронными звездами.
Измерения количества ультрафиолетового света, излучаемого сверхновой DES16C2nm, дают ученым представление о температуре, о количестве тяжелых элементов, рожденных в ходе этого взрыва и целый ряд других параметров, определяющих наше понимание причин и последствий подобных космических явлений.
Отметим, что сверхновая DES16C2nm была обнаружена в августе 2016 года. А измерения ее яркости, позволившие отнести сверхновую к классу SLSN, и других параметров были проведены в октябре прошлого года при помощи трех самых мощных их существующих телескопов, Very Large Telescope и Magellan Telescope в Чили, телескопа Keck Observatory на Гавайях.