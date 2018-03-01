Компании Vodafone и Nokia планируют развернуть на Луне первую 4G-сеть

С точки зрения обеспечения покрытия сотовой связи у телекоммуникационных компаний имеется еще немало работы и на Земле. Однако, это совершенно не мешает руководству компаний Vodafone и Nokia планировать развертывание первой 4G-сети на Луне. Обычному человеку эта затея может показаться столь же пустой, как и открытие бара где-нибудь на Плутоне. Тем не менее, данный проект имеет весьма серьезную цель, заключающийся в коммуникационной поддержке автоматической миссии PTScientists, запуск которой запланирован на 2019 год.
Когда спускаемый модуль миссии Apollo 17 опустился на поверхность Луны 1 декабря 1972 года, астронавты общались с Землей при помощи аналоговой системы связи Unified S-Band radio link, способной обеспечить скорость передачи данных всего в 51.2 килобита в секунду. Тем не менее, и такой скорости хватало для передачи черно-белых изображений с поверхности Луны в стандартном телевизионном разрешении.
Сегодня мы живем уже в эру высококачественного цифрового видео, для передачи которого требуются гораздо большие скорости и более широкие полосы пропускания коммуникационных каналов. Это стало своего рода проблемой для группы PTScientists, группы ученых и инженеров, базирующихся в Германии, которые собираются в следующем году запустить свою миссию на Луну при помощи ракеты-носителя SpaceX Falcon 9.
Целью этой частной лунной миссии является посадка на Луну модуля Autonomous Landing and Navigation Module (ALINA) в месте, расположенном неподалеку от места посадки миссии Apollo 11. После посадки модуль ALINA выпустит на поверхность два лунохода Audi lunar Quattro
, которые исследуют прилегающую область поверхности и приблизятся к луноходу Lunar Rover миссии Apollo 11.
Как близко к месту посадки миссии Apollo 11 смогут приблизиться луноходы Audi lunar Quattro, пока еще остается открытым вопросом. Ведь все места посадок на Луну объявлены правительством США историческими памятниками и доступ к этим местам ограничен. Самым важным из этих памятников считается место посадки Apollo 17 и НАСА требует, что бы любая лунная миссия совершала посадку не ближе 2 километров от этого места.
Еще отметим, что луноходы Audi lunar Quattro
являются небольшими и легкими аппаратами, их вес не превышает 30 килограмм. Это означает, что их источники питания не могут выдать то количество энергии, которое необходимо для передачи сигнала, который будет уверенно принят антеннами сети дальней космической связи. Для решения данной проблемы специалисты Nokia Bell Labs начали разработку самой компактной и легкой базовой станции Ultra Compact Network, которая будет весить всего около килограмма. Эта станция развернет на Луне первую сотовую 4G-сеть, работающую на частоте 1800 МГц, которая соединит луноходы с посадочным модулем, который, в свою очередь, передаст полученные от луноходов данные на Землю. Связь будет производиться с использование стандартного протокола Internet Protocol (IP), а скорость передачи данных в этой сети будет колебаться в пределах от 100 Mb/s до 1 Gb/s.
Согласно имеющейся информации, мобильная лунная сеть позволит транслировать HD-видео с поверхности Луны, которое станет доступно всему миру через сервер группы PTScientists. "Человечество, которое рано или поздно покинет "земную колыбель", должно сначала подготовить всю инфраструктуру за пределами нашей планеты" - пишут представители группы PTScientists, - "Во время этой лунной миссии мы испытаем и проверим работу элементов первой специализированной системы космических коммуникаций. А использование LTE-технологий позволит обеспечить большие скорости передачи информации при сравнительно небольших энергетических затратах".