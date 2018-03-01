Мощнейшая звездная вспышка рушит все надежды на обнаружение жизни на планете Proxima b

Proxima b, планета, обнаруженная в 2016 году
, была одной из самых перспективных экзопланет, на которой астрономы надеялись найти следы внеземной жизни. Эта планета находится на удалении четырех световых лет от нас, она имеет размер, сопоставимый с размером Земли, и находится в благоприятной для жизни зоне красной карликовой звезды Проксима Центавра (Proxima Centauri). Согласно первоначальным данным, условия на поверхности планеты Proxima b допускают существование там воды в жидком виде, однако, результаты более поздних наблюдений показали, что данная планета более холодна, чем считалось ранее, что ставит под сомнение успех поисков следов жизни. И большой жирный крест на поисках жизни на планете Proxima b поставила мощнейшая звездная вспышка, зарегистрированная астрономами в прошлом году, которая буквально "прожарила" поверхность всей планеты.
Традиционно пригодной для жизни зоной звезды считается зона, где температура на поверхности планеты допускает существование там воды в жидком виде. И подобные Земле планеты, находящиеся в таких зонах являются наилучшими местами для проведения там поисков следов существования жизни. Пригодная для жизни зона красных карликовых звезд, меньших и более холодных, нежели Солнце, располагается столь близко к звезде, что служит источником некоторых проблем. Звезды бомбардируют поверхность таких планет потоком рентгеновского и жесткого ультрафиолетового излучения, который буквально снесет атмосферу планеты в космическое пространство.
Ученые, исследующие систему Проксимы Центавра, использовали данные, полученные при помощи радиотелескопа Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). Они обнаружили, что Проксима Центавра 24 марта 2017 года произвела очень мощную звездную вспышку, яркость которой в тысячу раз превосходила яркость самой звезды и в 10 раз превосходила яркость самых мощных солнечных вспышек. Находящаяся в близости от такого "звездного шторма", планета Proxima b подверглась воздействию мощнейшего радиации, сила которого в 4 тысячи раз превышает количество радиации, падающее на защищенную магнитным полем Землю во время солнечных вспышек.
"Имеется огромная вероятность, что планета Proxima b была полностью поражена радиацией от звездной вспышки" - рассказывает Мередит Макгрегор (Meredith MacGregor), - "За миллиарды лет, которые существует система Проксимы Центавра, такие вспышки не один раз могли испарить атмосферу и всю влагу с поверхности планеты Proxima b. Помимо этого, жесткое излучение должно было полностью стерилизовать эту планету. Все это указывает на то, что пригодность планеты для существования жизни определяется не только ее расположением в благоприятной зоне, пригодная для жизни планета должна еще находиться и на значительном удалении от центральной звезды системы".
Энергетические параметры последней вспышки Прокисмы Центавра были легко определены по данным телескопа ALMA. И, благодаря этому, астрономы развеяли одну из теорий, согласно которой, Проксима Центавра окружена одним или несколькими большими кольцами холодной пыли и газа
, подобными поясу Койпера нашей Солнечной системы. В случае наличия таких колец в системе, всплеск излучения от звездной вспышки не был бы таким острым, пыль и газ, поглотившие часть энергии вспышки, сделали бы всплеск излучения не столь острым, а более растянутым по времени. "Эти данные полностью меняют наше нынешнее понимание строения системы Проксимы Центавра" - рассказывает Алициа Вайнбергер (Alycia Weinberger), - "И у нас еще нет убедительных доказательств, что эта система имеет столь богатое планетарное "наполнение", как наша Солнечная система".