Иконическое изображение "звездного кольца", снятое космическим телескопом Hubble, является более странным, нежели считалось ранее

На приведенных здесь снимках вы видите изображение огромного кольца обломков, находящегося на удалении 237 световых лет от Земли, которое вращается вокруг достаточно хорошо изученной молодой звезды HR 4796A. Ярко-белое изображение этого кольца, несомненно, является самой поразительной частью изображения, но ученые-астрономы были взволнованы тем, что позади этого кольца недавно был обнаружен более крупный и менее плотный пылевой кольцевой пояс.Кольцо обломков имеет радиус в 77 астрономические единицы, что в два раза превышает расстояние от Солнца до Плутона. Первые снимки этого космического объекта, сделанные телескопом Hubble, не позволили ученым выявить различные аномалии и неожиданности. Тем не менее, новые снимки, сделанные телескопом через длительный промежуток времени и с немного иной позиции, показали, что структура этого кольцевого образования является намного более крупной и сложной, нежели считалось ранее."Полученные нами недавно новые изображения показывают кольцо обломков, заключенное внутри большей и сложной структуры, имеющей меньшую плотность" - пишут астрономы, - "Все это является достаточно большим и несколько странным, в связи с чем возникает масса новых вопросов".Второй, более поздний снимок был сделан спектрографом Space Telescope Imaging Spectrograph (STIS) космического телескопа Hubble. На новом снимке виден свет от звезды, рассеиваемый пылью даже на удалении 160 миллиардов километров от нее. В этом месте, по всей видимости, движется ударная волна, граница которой находится сейчас в районе левого верхнего угла изображения, что придает ей форму изогнутого бумеранга.Исследователи еще не уверены в природе явлений, которые стали причиной обретения системой звезды HR 4796A такой удивительной формы. Но у них имеется предположение, что во всем этом виновата соседняя звезда HR 4796B, точнее, не сама эта звезда, а силы ее гравитации. Однако, такая сложная картина не может быть объяснена влиянием одной только гравитации от второй звезды, в этом деле надо будет учесть целый ряд других дополнительных факторов.И в заключение следует отметить, что телескоп Hubble наблюдал за системой звезды HR 4796A достаточно короткое время и по результатам этих наблюдений невозможно отследить динамику движения кольца обломков. Тем не менее, астрономы предполагают, что такие кольца должны быть достаточно распространенным явлением возле относительно молодых звезд. А понимание особенностей формирования подобных структур даст ученым данные о тонкостях процессов формирования планет в столь экзотических условиях, которые, что не исключено, весьма подобны условиям во время формирования нашей Солнечной системы.