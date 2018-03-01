Австралийский радиотелескоп зарегистрировал самый "яркий" из быстрых радиоимпульсов

Глубины космического пространства полны тайн и загадок. И одной из самых интригующих загадок являются так называемые быстрые радиоимпульсы (fast radio burst, FRB)
, чрезвычайно мощные (яркие) всплески радиоизлучения, прибывающие в случайные моменты времени со случайных направлений. Первые из быстрых радиоимпульсов были зарегистрированы около десятилетия назад, и в силу их случайной природы астрономам за все это время удалось зарегистрировать всего несколько десятков подобных явлений. Недавно, астрономы из обсерватории Паркса (Parkes Observatory), Австралия, произвели запись еще одной последовательности
из трех быстрых радиоимпульсов, один из которых является самым ярким среди всех зарегистрированных людьми.
Быстрые радиоимпульсы привлекли внимание научного сообщества в 2007 году, когда астрономы из обсерватории Паркса обнаружили короткий и мощный всплеск радиоизлучения в данных, собранных шестью годами ранее. Проведенный анализ всего имеющегося массива информации позволил выявить еще несколько подобных аномалий и в 2015 году астрономам, наконец, удалось поймать первый быстрый радиоимпульс в режиме реального времени.
С момента обнаружения первого радиоимпульса было зарегистрировано еще около 30 подобных явлений, источниками которых
являются взрывные высокоэнергетические процессы, происходящие далеко в глубинах Вселенной. В настоящее время ученые еще не уверены в том, что им удалось правильно определить природу источников быстрых радиоимпульсов, но у них имеется ряд теорий, которые касаются множества вещей, начиная с нейтронных звезд
и заканчивая космическими кораблями технологически развитых внеземных цивилизаций
.
Упомянутая выше серия
из трех радиоимпульсов была зарегистрирована радиотелескопом Паркса 1, 9 и 11 марта этого года. Помимо того, что источники этих странных сигналов по космическим масштабам находились относительно близко друг к другу, средний из импульсов был особенно необычным. Соотношение сигнал/шум для этого импульса имеет значение 411, что делает его самым ярким среди всех зарегистрированных радиоимпульсов. Большинство других радиоимпульсов имеют значение соотношения сигнал/шум в пределах от 10 до 40, и лишь у редких экземпляров это соотношение достигает 90.
Австралийские астрономы попытались и дальше мониторить область пространства, откуда прибыли три быстрых радиоимпульса. Однако, через непродолжительное время эта область сместилась близко к Солнцу, что сделало невозможными дальнейшие наблюдения.
И в заключение следует отметить, что Вселенная не сможет вечно скрывать тайну быстрых радиоимпульсов. Согласно некоторым расчетам, события, являющиеся источниками этих радиоимпульсов должны происходить по нескольку раз в сутки, а ученым надо только смотреть в правильное время в правильном направлении. Без сомнений, с учетом все большего количества астрономических инструментов, ведущих охоту за быстрыми радиоимпульсами
, за несколько последующих лет будет собран набор данных, которые позволят вскрыть эту загадку Вселенной.