 |  | Сегодня, 06:44 | Космос и Авиация

GE9X, самый большой в мире реактивный двигатель, впервые поднял авиалайнер в воздух

Авиалайнер Boeing-747 с двигателем GE9X


Во вторник прошедшей недели, со взлетно-посадочной полосы аэродрома Викторвилль, расположенного в пустыне Мохава, Калифорния, совершил взлет авиалайнер Boeing-747, являющийся испытательным стендом компании GE Aviation. На этом самолете был установлен самый большой в мире реактивный двигатель GE9X, а его первый полет является началом обширной программы испытаний, в ходе которых этот двигатель будет проверяться в различных режимах работы и которые предваряют начало этапа серийного производства и эксплуатации.

Двигатель GE9X


Двигатель GE9X, разработанный специально для авиалайнера следующего поколения Boeing-777X, является действительным монстром по сравнению со своими предшественниками. В конструкции этого двигателя широко используются различные композитные соединения, новые материалы, огнеупорная керамика и детали, изготовленные при помощи технологий трехмерной печати. Благодаря этому, количество лопаток турбины нового двигателя было сокращено с 22 до 16, что повлекло за собой значительное сокращение веса. Диаметр турбины двигателя GE9X составляет 341 сантиметр, а весь двигатель по диаметру сопоставим с диаметром фюзеляжа небольшого авиалайнера Boeing 737.

Двигатель GE9X 45360 килограмм реактивной тяги и он на 10 процентов более эффективен, нежели двигатель GE90, устанавливаемый на нынешнем поколении авиалайнеров Boeing-777.

Взлет испытательного авиалайнера


Сейчас специалисты компании GE Aviation работают над резервной электрической системой для авиалайнера Boeing-777, а двигателю GE9X предстоит в течение нескольких следующих месяцев принимать участие в испытаниях и полетах, высота которых будет постепенно приближаться к максимальному потолку. До последнего времени двигатель GE9X проходил наземные испытания на полигоне компании в Виннипеге, Канада, а еще один экземпляр такого двигателя проходит сейчас испытания "встречным ветром" на полигоне Peebles Test Operation в Огайо, США.

В настоящее время у компании GE Aviation имеется портфель заказов на 700 двигателей GE9X. Среди будущих клиентов числятся такие известные компании, как Cathay Pacific, Emirates, Lufthansa, Etihad Airways и Qatar Airways. Согласно планам компании GE первые серийные двигатели GE9X будут изготовлены и отправлены заказчикам уже в следующем году.





Ключевые слова:
Реактивный, Двигатель, GE9X, Boeing, 777, 747, Летные, Испытания, GE Aviation

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Машины-монстры: GE9X - самый большой в мире реактивный двигатель
  • Машины-монстры: GE90-115B - самый большой и самый мощный в мире авиационный ...
  • Машины-монстры: Trent XWB - самый эффективный на сегодняшний день авиационн ...
  • Компания GE Aviation успешно запустила новый двигатель, конструкция которог ...
  • Начинаются испытания нового реактивного двигателя J-2X, предназначенного дл ...



    •
     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 07:21
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4098
    Странно смотрится самолет только с одним большим двигателем.


    --------------------
    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009