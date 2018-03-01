GE9X, самый большой в мире реактивный двигатель, впервые поднял авиалайнер в воздух
Во вторник прошедшей недели, со взлетно-посадочной полосы аэродрома Викторвилль, расположенного в пустыне Мохава, Калифорния, совершил взлет авиалайнер Boeing-747, являющийся испытательным стендом компании GE Aviation. На этом самолете был установлен самый большой в мире реактивный двигатель GE9X, а его первый полет является началом обширной программы испытаний, в ходе которых этот двигатель будет проверяться в различных режимах работы и которые предваряют начало этапа серийного производства и эксплуатации.
Двигатель GE9X, разработанный специально для авиалайнера следующего поколения Boeing-777X, является действительным монстром по сравнению со своими предшественниками. В конструкции этого двигателя широко используются различные композитные соединения, новые материалы, огнеупорная керамика и детали, изготовленные при помощи технологий трехмерной печати. Благодаря этому, количество лопаток турбины нового двигателя было сокращено с 22 до 16, что повлекло за собой значительное сокращение веса. Диаметр турбины двигателя GE9X составляет 341 сантиметр, а весь двигатель по диаметру сопоставим с диаметром фюзеляжа небольшого авиалайнера Boeing 737.
Двигатель GE9X 45360 килограмм реактивной тяги и он на 10 процентов более эффективен, нежели двигатель GE90, устанавливаемый на нынешнем поколении авиалайнеров Boeing-777.
Сейчас специалисты компании GE Aviation работают над резервной электрической системой для авиалайнера Boeing-777, а двигателю GE9X предстоит в течение нескольких следующих месяцев принимать участие в испытаниях и полетах, высота которых будет постепенно приближаться к максимальному потолку. До последнего времени двигатель GE9X проходил наземные испытания на полигоне компании в Виннипеге, Канада, а еще один экземпляр такого двигателя проходит сейчас испытания "встречным ветром" на полигоне Peebles Test Operation в Огайо, США.
В настоящее время у компании GE Aviation имеется портфель заказов на 700 двигателей GE9X. Среди будущих клиентов числятся такие известные компании, как Cathay Pacific, Emirates, Lufthansa, Etihad Airways и Qatar Airways. Согласно планам компании GE первые серийные двигатели GE9X будут изготовлены и отправлены заказчикам уже в следующем году.