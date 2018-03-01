Компания Airbus представляет гарпун, предназначенный для "охоты" за космическим мусором

Космический мусор становится все большей проблемой буквально с каждым запуском. Отработанные части ракет-носителей и выработавшие свой ресурс спутники представляют собой угрозу для автоматических и пилотируемых миссий в ближайшем околоземном пространстве. Для борьбы с проблемой
космического мусора исследователи предлагают использовать разные
, порой экзотические способы
. И компания Airbus планирует в скором времени подключиться к этой борьбе, правда использоваться для этого будет, пусть и несколько необычная, но достаточно традиционная гарпунная пушка.
Гарпунный снаряд имеет длину около одного метра и он будет связан с космическим аппаратом-чистильщиком легким, тонким, но очень прочным тросом. Обломки космического мусора, загарпуненные чистильщиком, будут смещены со своей орбиты и направлены в сторону атмосферы Земли, где они сгорят в ее плотных слоях.
К сожалению, такую гарпунную технологию можно использовать лишь по отношению к малому числу из 20 тысяч кусков космического мусора, большая часть из которых имеет размеры около и менее 10 сантиметров. Гарпун разработан для захвата самых больших из частей мусора, к примеру, для целых, но выработавших свой ресурс спутников, таких, как европейский спутник Envisat. Помимо спутников космический гарпун может быть использован по отношению к верхним ступеням ракет-носителей, которые продолжают вращаться вокруг Земли на низкой орбите.
Основным конструкционным материалом, из которого изготавливаются спутники, является "сотовый" материал, толщиной до 3 сантиметров, изготовленный из алюминиевых сплавов. Гарпун, наконечник которого изготовлен из твердого сплава и который выстреливается сжатым воздухом, проходит через алюминиевый материал, как "горячий нож через масло". Когда наконечник гарпуна проходит через оболочку, то открываются обратные "зубцы", мешающие гарпуну выскользнуть из проделанного им отверстия.
Такой вид "охоты" на космический мусор далеко небезопасен. Тому, кто будет наводить гарпун на цель, надо будет делать это, тщательно избегая попаданий в резервуары, в которых могут находиться остатки топлива. Ведь попадание в такой резервуар чревато взрывом спутника и его превращением в облако более мелких и опасных обломков.
В настоящее время компания Airbus готовится к проведению испытаний своей гарпунной технологии. Уменьшенный вариант гарпунной пушки отправится в космос в следующем месяце, будучи установленным на борту космического аппарата под названием RemoveDebris.