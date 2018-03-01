 |  | Вчера, 06:35 | Космос и Авиация

Марсоход Curiosity встретил свой 2000-й марсианский день

Область предстоящих исследований


Небезызвестный марсоход Curiosity недавно отметил одну знаменательную веху на пути выполнения своей миссии - 2000-й марсианский день (сол), другими словами, марсоход увидел 2000-й рассвет с момента его посадки на поверхность Красной Планеты в августе 2012 года. За все это время марсоход прошел дистанцию около 11 миль (17.7 километра), производя научные исследования и поиски следов микробиологической жизни, существовавшей на планете в ее далеком прошлом.

Марсоход Curiosity является еще одним из ярких достижений специалистов НАСА. Как и его предшественники, марсоходы Spirit и Opportunity, марсоход Curiosity проработал и продолжает работать гораздо дольше сроков первоначально запланированной миссии. Сейчас марсоход продолжает исследования, постепенно поднимаясь по склонам горы Шарп, предгорий которой он достиг в конце 2014 года.

Ученые миссии не так давно идентифицировали один участок местности, в которой сейчас находится марсоход, в котором содержится большое количество глинистых отложений. Эта область является новой целью исследований марсохода, так как формирование подобных отложений возможно только в присутствии жидкой воды. И тот факт, что самый низкие слои предгорий горы Шарп представляют собой дно древних озер, существовавших в границах кратера Гейла, только подогревает интерес ученых к данной области.

Марсоход Curiosity


Дополнительные исследования подобных областей позволит ученым глубже понять историю Марса, определив периоды, когда на поверхности планеты находилась жидкая вода, в которой могла существовать микробиологическая жизнь. Когда марсоход доберется до границ выбранной области, он снова задействует свою буровую установку и соберет образцы, которые будут проанализированы при помощи бортовой исследовательской лаборатории. Помимо этого, специалисты НАСА разработали новый порядок проведения бурильных операций, в котором учтен не очень обычный характер пород, образцы которых предстоит взять марсоходу.

Пока марсоход только готовится к проведению новых исследований, ученые из научной группы миссии продолжают заниматься обработкой и анализом собранных им данных. Не так давно марсоход произвел осмотр и передал на Землю серию снимков, которыми охвачен 180-метровый участок скалистой местности, на которой видны четкие следы грунтовых вод и озер. Сейчас ученым уже известно, что в истории Марса был период, благоприятный для зарождения и существования жизни, который длился несколько миллионов лет. И в своих дальнейших исследованиях ученые постараются выяснить более точные временные рамки этого периода.




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     | Комментарии: 3 | Распечатать
    Вчера, 09:16
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4116
    На сколько ему еще хватит плутония в РИТЭГ-е?


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    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    Вчера, 16:58
    #2 Написал: gozhiy

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3
    Пишут, что лет на 10:
    https://geektimes.ru/post/228295/
    https://geektimes.ru/post/173387/
        
    Вчера, 18:28
    #3 Написал: kloniv1982

    Публикаций: 0
    Комментариев: 50
    колеса развалятся быстрее чем горючее кончится
        

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