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Астрономы посвятили редкий случай рождения новой черной дыры памяти Стивена Хокинга

Телескоп автоматической сети MASTER


Один из телескопов глобальной автоматизированной сети MASTER Global Robotic Net, расположенный на Тенерифе, Канарские острова, Испания, зарегистрировал очередную гамма-вспышку, вызванную крахом массивной звезды и образованием новой черной дыры на ее месте. Глобальная сеть MASTER, в отличие от отдельных телескопов, способна произвести запись гамма-вспышки достаточно быстро с момента ее начала, и по изменениям яркости и другим параметрам ученые могут получить массу информации об источнике этой вспышки. Отчет о данном открытии, которое ученые MASTER MSU посвятили памяти Стивена Хокинга, был опубликован в последнем выпуске The Astronomer's Telegram.

Гамма-вспышки регистрируются астрономическими инструментами достаточно часто, буквально каждый день. Эти высокоэнергетические вспышки следуют за столкновениями нейтронных звезд или взрывами массивных звезд, в результате которых на свет появляются нейтронные звезды, кварковые звезды и черные дыры. Во время таких катаклизмов в окружающее пространство извергаются огромные количества энергии и современные астрономические инструменты способны зарегистрировать их, невзирая на миллионы и миллиарды световых лет, разделяющие место этих событий и Землю. Гамма-вспышки длятся от нескольких миллисекунд до нескольких десятков секунд и их излучение охватывает различные участки гамма-диапазона.

"Главной задачей сети MASTER Global Robotic Net является регистрации первичной вспышки в видимом диапазоне, интенсивность которой очень быстро сходит на нет" - рассказывает профессор Владимир Липунов (Vladimir Lipunov), - "Такие вспышки, как последняя, являются достаточно редкими событиями, они регистрируются всего два-три раза в год. И большая часть их регистрируется при помощи сети автоматических телескопов, способных отреагировать очень быстро на факт регистрации начала какого-либо события".

В последнем случае астрономам удалось произвести запись кривой изменения яркости потока гамма-лучей и вычислить точные координаты источника гамма-вспышки, который получил регистрационный номер GRB180316A. Кривая изменения яркости имеет практически идеальную форму, которая совпадает с формой кривых других аналогичных вспышек. Такая кривая в 2017 году получила собственное название SOS-emission (Smooth Optical Self-similar Emission) и источником таких вспышек являются исключительно взрывы звезд, масса которых находится в диапазоне, благоприятном для формирование черной дыры на месте взрыва.

Преимуществами автоматической системы MASTER по отношению к другим подобным системам является скорость и качество управления сетью в целом, которое реализуется при помощи интеллектуального математического программного обеспечения MASTER-robot. Под управлением этой системы телескопы, расположенные в Евразии, Южной Америке, Африке и других частях Земного шара, способны быстро фокусироваться на точках неба, в которых были замечены события, зарегистрированные другими оптическими телескопами, гравитационными обсерваториями, датчиками нейтрино и следящими за глубинами космоса инструментами других типов.




Ключевые слова:
Телескоп, Автоматический, Сеть, MASTER, Гамма, Вспышка, Звезда, Взрыв, Черная, Дыра, Стивен Хокинг

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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Сегодня, 08:01
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4122
    масса которых находится в диапазоне, благоприятном для формирование черной дыры на месте взрыва

    А что, результат взрыва зависит только от массы? Я считаю, что в формировании результата играет роль и ряд других факторов, таких как хим.состав, к примеру.


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    Сегодня, 14:22
    #2 Написал: cmp167

    Публикаций: 0
    Комментариев: 189
    хим.состав, к примеру.
    Вроде бы, хим.состав тоже зависит от массы, массивные звезды первого поколения умирают образуя менее массивные, но из более тяжелых элементов, конечно, чем дальше, тем больше вариантов на тему - поглотить соседнюю звезду или подкормится чистым водородом из соседнего облака. Но думаю систем двойных звезд или наличие других источников матери скорее исключение чем правило, и % таких ничтожен относительно генеральной линии звездообразования, а значит его можно игнорировать.
    К тому же, речь идет о ядерном синтезе, когда разрываются атомы, которые существуют благодаря силам гораздо большим чем химические связи, превращая материю в бульон из субатомных частиц, пропорции которых, примерно, одинаковы.
        

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