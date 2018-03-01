Астрономы посвятили редкий случай рождения новой черной дыры памяти Стивена Хокинга

Один из телескопов глобальной автоматизированной сети MASTER Global Robotic Net, расположенный на Тенерифе, Канарские острова, Испания, зарегистрировал очередную гамма-вспышку, вызванную крахом массивной звезды и образованием новой черной дыры на ее месте. Глобальная сеть MASTER, в отличие от отдельных телескопов, способна произвести запись гамма-вспышки достаточно быстро с момента ее начала, и по изменениям яркости и другим параметрам ученые могут получить массу информации об источнике этой вспышки. Отчет о данном открытии, которое ученые MASTER MSU посвятили памяти Стивена Хокинга, был опубликован в последнем выпуске The Astronomer's Telegram.Гамма-вспышки регистрируются астрономическими инструментами достаточно часто, буквально каждый день. Эти высокоэнергетические вспышки следуют за столкновениями нейтронных звезд или взрывами массивных звезд, в результате которых на свет появляются нейтронные звезды, кварковые звезды и черные дыры. Во время таких катаклизмов в окружающее пространство извергаются огромные количества энергии и современные астрономические инструменты способны зарегистрировать их, невзирая на миллионы и миллиарды световых лет, разделяющие место этих событий и Землю. Гамма-вспышки длятся от нескольких миллисекунд до нескольких десятков секунд и их излучение охватывает различные участки гамма-диапазона."Главной задачей сети MASTER Global Robotic Net является регистрации первичной вспышки в видимом диапазоне, интенсивность которой очень быстро сходит на нет" - рассказывает профессор Владимир Липунов (Vladimir Lipunov), - "Такие вспышки, как последняя, являются достаточно редкими событиями, они регистрируются всего два-три раза в год. И большая часть их регистрируется при помощи сети автоматических телескопов, способных отреагировать очень быстро на факт регистрации начала какого-либо события".В последнем случае астрономам удалось произвести запись кривой изменения яркости потока гамма-лучей и вычислить точные координаты источника гамма-вспышки, который получил регистрационный номер GRB180316A. Кривая изменения яркости имеет практически идеальную форму, которая совпадает с формой кривых других аналогичных вспышек. Такая кривая в 2017 году получила собственное название SOS-emission (Smooth Optical Self-similar Emission) и источником таких вспышек являются исключительно взрывы звезд, масса которых находится в диапазоне, благоприятном для формирование черной дыры на месте взрыва.Преимуществами автоматической системы MASTER по отношению к другим подобным системам является скорость и качество управления сетью в целом, которое реализуется при помощи интеллектуального математического программного обеспечения MASTER-robot. Под управлением этой системы телескопы, расположенные в Евразии, Южной Америке, Африке и других частях Земного шара, способны быстро фокусироваться на точках неба, в которых были замечены события, зарегистрированные другими оптическими телескопами, гравитационными обсерваториями, датчиками нейтрино и следящими за глубинами космоса инструментами других типов.