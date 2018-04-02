Новый снимок телескопа Hubble - колоссальное по размерам и массе скопление галактик

На представленном выше изображении, снятом космическим телескопом Hubble Space Telescope, вы можете увидеть массивное скопление галактик PLCK G308.3-20.2, которое "пылает" очень ярким светом на фоне бездонной темноты космического пространства. Данный снимок был сделан камерой Advanced Camera for Surveys and Wide Field Camera 3 в рамках программы наблюдений RELICS (Reionization Lensing Cluster Survey). Эта программа нацелена на съемку и изучение 41 массивного скопления галактик, а самые яркие из них станут объектами для дальнейшего изучения телескопом следующего поколения James Webb Space Telescope.Скопления галактик или галактические кластеры могут содержать тысячи галактик, удерживаемых вместе силами их гравитации. В свое время считалось, что эти скопления являются самыми большими объектами во Вселенной. Однако, в 1980-х годах были обнаружены первые галактические суперкластеры, который являются самыми большими объектами и по сей день. В состав суперкластеров входят десятки обычных галактических скоплений, а их размеры исчисляются миллионами световых лет. Однако, суперкластеры "скреплены" в единое целое несколько другими процессами и явлениями, поэтому обычные скопления галактик можно продолжать считать самыми большими объектами во Вселенной, связанными силами гравитации.Еще одной интересной особенностью скоплений галактик является материя, заполняющая межгалактическое пространство, которая формируется своеобразную внутреннюю среду (intracluster medium, ICM). В этой среде присутствуют области с чрезвычайно высокой температурой, источниками которой являются структуры меньших масштабов. По сути, среда ICM скопления представляет собой материю в состоянии перегретой плазмы, которая очень ярко светится в рентгеновском диапазоне.Но большая часть материи скоплений галактик существует в форме темной материи, состоящей из каких-то экзотических частиц, а не протонов, нейтронов и электронов. Экзотическая природа темной материи, на долю которой приходится порядка 80 процентов от общего количества материи во Вселенной, не позволяет еще обнаружить ее никаким из известных методов. Но, с учетом количества исследований в этом направлении и проводимых экспериментов, можно надеяться на то, что тайна темной материи будет разгадана в не таком уж и далеком будущем.