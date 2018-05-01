У сверхмассивной черной дыры нашей галактики могут иметься "блуждающие братья и сестры"

Как правило, сверхмассивные черные дыры находятся в центральных областях массивных галактик. Но, согласно некоторым из имеющихся теорий, сверхмассивные черные дыры могут и "блуждать" по всем просторам их галактики-хозяина, оставаясь на большом удалении от центрального региона в области звездного ореола, сферической области, состоящей из звезд и газа, которая окружает ядро галактики. И сейчас ученые-астрономы только начинают приближаться к пониманию того, как могут вести себя подобные "блуждающие" сверхмассивные черные дыры.Своим появлением "блуждающие" сверхмассивные черные дыры обязаны процессам столкновения и слияния галактик, происходящим в нашей расширяющейся Вселенной. Когда меньшая галактика поглощается большей галактикой, черная дыра меньшей галактики может отправиться "гулять" по просторам вновь образованной галактики, находясь на большом удалении от ее центральной области.Результаты исследований, проведенных учеными из Вашингтонского университета, Йельского университета, Университетского колледжа в Лондоне и французского Астрофизического института показали, что галактики, сопоставимые по массе и размерам с Млечным путем, должны иметь по нескольку сверхмассивных черных дыр. При помощи современной программы космологического моделирования Romulus ученые изучили динамику поведения "блуждающих" черных дыр в нашей галактике с гораздо большей точностью, чем это было сделано ранее."Крайне маловероятно, что любая из "блуждающих" сверхмассивных черных дыр приблизится к нам настолько, чтобы оказать пагубное влияние на Солнечную систему" - рассказывает Майкл Треммель (Michael Tremmel), ученый из Центра астрономии и астрофизики Йельского университета, - "Мы оцениваем, что вероятность сближения одного из "странников", который может затронуть Солнечную систему, находится на уровне одного раза в 100 миллиардов лет, что приблизительно в десять раз больше нынешнего возраста Вселенной".Благодаря математическому моделированию, ученым уже стали известны основные аспекты поведения блуждающих сверхмассивных черных дыр, которые могут существовать вдалеке от центральных областей их галактик. В большинстве случаев эти черные дыры находятся в областях, где они не могут поглощать газ и другую материю в больших количествах, что делает их невидимыми для современных астрономических инструментов. "В настоящее время мы работаем над разработкой новой методики наблюдений, которая позволит нам определить количество "странствующих" черных дыр и выяснить их ориентировочное местоположение по ряду косвенных признаков" - рассказывает Майкл Треммель.