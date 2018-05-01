 |  | Вчера, 06:05 | Космос и Авиация

Компания SpaceX произвела успешный запуск и посадку ракеты Falcon 9 следующего поколения

Запуск новой ракеты Falcon 9


В субботу, 12 мая 2018 года, в 20:14 по времени Гринвичского меридиана, со стартовой площадки Launch Complex 39A (LC-39A) Космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде была успешно запущена ракета Falcon 9 компании SpaceX, которая вывела на переходную геостационарную околоземную орбиту искусственный спутник Bangabandhu Satellite-1. Отметим, что данный запуск стал первым запуском многоразовой ракеты Falcon 9 нового поколения под кодовым названием Block 5, которая, согласно имеющейся информации, будет способна выдерживать до 10 запусков при условии проведения незначительных восстановительных работ.

Запуск ракеты Falcon 9, хоть и проводился в облачную погоду, прошел без каких-либо инцидентов. Через минуту и 14 секунд после старта ракета прорвалась через звуковой барьер, во время чего ее конструкция подвергалась максимальным механическим нагрузкам. Основной двигатель прекратил работу через две минуты и 31 секунду, а еще через две секунды произошло отделение первой ступени. После этого в работу включилась вторая ступень ракеты, которая и вывела спутник на промежуточную орбиту.

Работа второй ступени


Первая же ступень, выполнив ряд маневров за счет оставшегося топлива, вернулась к поверхности и совершила мягкую посадку на площадку беспилотной баржи "Of Course I Still Love You", находившейся в водах Атлантического океана. Эта посадка является 25-й по счету успешной посадкой первых ступеней ракет Falcon 9.

Отметим, что запуск новой ракеты Block 5 изначально был запланирован на четверг, однако, из-за неправильного срабатывания одного из реле возник сбой, который послужил причиной переноса запуска на более поздний срок.

Конструкция новой ракеты Block 5 Falcon 9 включает множество новых элементов, которые увеличивают ее эффективность, увеличивают срок эксплуатации, уменьшают количество и время проведения восстановительных работ между повторными запусками. Благодаря этому, ракета сможет выдержать до 10 запусков только с минимальным промежуточным обслуживанием, которое будет занимать не более 24 часов, а всего она рассчитана на 100 запусков, прежде чем она полностью выработает свой ресурс.

Посадка первой ступени


Двигатели новой ракеты вырабатывают на восемь процентов больше тяги, чем из предшественники, новая система управления обеспечивает более стабильный контроль над вектором тяги, а специальный высокотемпературный щит защищает нижнюю часть ракеты во время ее возвращения на Землю. Рули-закрылки новой ракеты изготовлены из титана, а опоры, на которые садится ракета, сделаны выдвигающимися и модульными для ускорения их ремонта или замены.

И в заключение следует отметить, что вариант Block 5 ракеты рассматривается в качестве кандидата на подъем пилотируемого космического корабля Crew Dragon, который будет доставлять астронавтов на борт Международной космической станции. Для этого ракета должна быть максимально надежной и защищенной от отказов настолько, насколько это возможно.





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     | Комментарии: 3 | Распечатать
    Вчера, 09:05
    #1 Написал: gen_sec

    Публикаций: 0
    Комментариев: 213
    а че самолет не мог бы улететь с земли даже в теории?
        
    Вчера, 12:05
    #2 Написал: bundzmm

    Публикаций: 0
    Комментариев: 549
    gen_sec,
    Почему, мог бы. Но это было бы ужасно долго, неэффективно ввиду того, что это были бы две группы совершенно разных двигателей с разным топливом а значит под полезную нагрузку осталось бы совсем немного. Экономия окислителя во время атмосферного полета нивелируется весом дополнительного оборудования (топливные системы, двигатели).
        
    Вчера, 13:02
    #3 Написал: gen_sec

    Публикаций: 0
    Комментариев: 213
    bundzmm,
    спесибо понял)
        

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