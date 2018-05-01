Астрономы нашли пару звезд, движущихся по кругу с рекордно высокой скоростью

Ученые-астрономы обнаружили крайне компактную звездную систему IGR J17062-6143, состоящую из двух объектов, одним из которых является быстро вращающаяся сверхплотная нейтронная звезда, рентгеновский пульсар. Но самым интересным является то, что обе звезды находятся столь близко друг к другу и движутся с такой высокой скоростью, что период их обращения составляет всего 38 минут. И это делает систему IGR J17062-6143 своего рода рекордсменом среди других подобных бинарных систем.Система IGR J17062-6143 (J17062) впервые была замечена астрономами в 2006 году. Но, за счет малых размеров этой системы и относительно большого удаления от Земли, которое составляет 7.3 килопарсека (23 809 световых лет) ее изучение было крайне затруднено. Эта ситуация выправилась, когда в 2017 году на Международной космической станции был установлен новый рентгеновский инструмент Neutron star Interior Composition Explorer (NICER).Новые наблюдения, подкрепленные данными наблюдений с 2008 года, позволили ученым рассчитать скорость вращения пульсара J17062, которая составила 163 раза в секунду или порядка 9800 оборотов в минуту. Последующие наблюдения, проведенные в августе 2017 года, дали ученым в руки массу более подробной информации об этой интересной системе.Помимо периода обращений, который, как упоминалось выше, составляет 38 минут, две звезды системы J17062 разделяет расстояние всего 300 тысяч километров, меньше, чем расстояние от Земли до Луны. Эти два факта, плюс некоторая дополнительная информация, позволили определить параметры второй звезды, которая является легкой белой карликовой звездой, масса которой составляет всего 1.5 процента от массы Солнца и в материи которой наблюдается малая концентрация водорода.Меньшая звезда, пульсар, имеет массу, превосходящую массу Солнца в 1.4 раза, при ее диаметре всего в 10-20 километров. Из-за высокой плотности материи пульсар обладает сильным гравитационным полем, которое притягивает материю белой карликовой звезды. Тем не менее, гравитация белого карлика так же оказывает влияние на пульсар, который немного колеблется, располагаясь в самом центре этой системы.