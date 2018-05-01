Найдена самая быстрорастущая черная дыра, которая "съедает Солнце" за двое суток

Термин "яркий" звучит весьма странно по отношению к черной дыре, которая, как известно, поглощает все виды материи и излучения. Однако, астрономы из австралийского Национального университета обнаружили черную дыру, настолько яркую, что она может затмить не только все звезды, но и даже дать хорошую фору полной Луне. Эта сверхмассивная черная дыра является самой быстрорастущей среди всех известных астрономам черных дыр и ее яркость определена яркостью свечения поглощаемой ею материи, количество которой соответствует количеству материи в Солнце за двое суток времени.Сверхмассивная черная дыра, о которой сейчас идет речь, является "сердцем" квазара под названием SMSS~J215728.21-360215.1. Масса этой черной дыры превышает массу Солнца в 20 миллиардов раз, а темпы ее роста составляют около одного процента каждый миллион лет."Эта черная дыра растет настолько быстро, что она светит в тысячу раз более ярко, чем вся окружающая ее галактика" - рассказывает Кристиан Вольф (Christian Wolf), - "Если бы этот монстр находился где-то в пределах нашей галактики, он светил бы в 10 раз ярче, чем полная Луна, эта была бы самая яркая "звезда", которая попросту бы затмила все остальные звезды на ночном небе".Однако, в случае такого гипотетического сценария, жизнь на Земле никогда не зародилась бы. Ведь квазар излучает не только свет, но и огромное количество рентгеновского излучения, стерилизующее все окружающее пространство на многие тысячи и сотни тысяч световых лет. К счастью для нас эта черная дыра находится на безопасном расстоянии, которое составляет 12 миллиардов световых лет. А это, в свою очередь, означает, что астрономы видят сейчас то, что происходило 12 миллиардов лет назад, что можно назвать "вскоре после Большого Взрыва".Астрономы нашли эту сверхмассивную черную дыру, комбинируя данные, собранные космическим телескопом Gaia, телескопом Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) и телескопом SkyMapper."Столь большие и быстрорастущие черные дыры являются невероятной редкостью. Поэтому нам известно крайне мало о том, как они за столь короткий срок успели вырасти до таких ужасающих размеров" - рассказывает Кристиан Вольф, - "Сейчас, используя телескоп SkyMapper, мы начали поиски других черных дыр, которые растут, точнее росли в прошлом, еще большими темпами".