Найден лекарственный препарат, способный бороться с повреждениями мозга, вызванными воздействием космической радиации

Одной из самых больших проблем, с которыми уже сейчас сталкивается человечество, только начинающее делать первые шаги в космическое пространство, является космическая радиация. Стоит только человеку покинуть пределы магнитосферы, защищающей Землю, как его тело начинает подвергаться воздействию ионизирующих излучений, интенсивность которых приблизительно в тысячу раз превышает безопасный уровень радиации на поверхности нашей планеты. Наибольший вред длительное воздействие радиации наносит тканям человеческого мозга, и у людей, находившихся в космосе долгое время, наблюдаются расстройства когнитивной функции и некоторые другие отклонения.Но не так давно группе исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Франциско пришла идея исследовать препарат PLX5622, который проходит клинические испытания в качестве одного из методов борьбы с раком, на предмет его применения для борьбы с повреждениями нервных тканей, попавших под воздействие радиации. Этот препарат блокирует клеточную молекулу-рецептор CSF1R, и он раньше использовался для компенсации урона, нанесенного во время проведения радиотерапии.Испытания препарата PLX5622 производились на контрольной группе подопытных грызунов, которые подверглись длительному воздействию радиации, уровень которой был сопоставим с уровнем радиации в открытом космосе. Облучение подопытных животных проводилось в лаборатории NASA Space Radiation Laboratory в Нью-Йорке. После облучения одной половине животных вводили препарат PLX5622 течение 15 дней после завершения облучения.Та часть группы, которая не получала лекарственный препарат, через три месяца начала демонстрировать признаки когнитивных расстройств, что стало индикатором временной задержки момента проявления видимых ухудшений. Вторая часть группы, прошедшая "курс лечения", не демонстрировала никаких отклонений и их когнитивные функции полностью соответствовали функциям полностью здоровых животных.Более тщательные исследования мозга животных обеих групп показали, что в тканях не прошедших лечения животных наблюдается большое количество активированных микроглий (иммуноцитов центральной нервной системы), кроме этого в мозге этих животных было замечено резкое сокращение количества синапсов. Эти наблюдения подкрепили гипотезу о том, что космическая радиация "подстегивает" активность микроглий, что, в конечном счете, приводит к уменьшению количества синапсов. Препарат PLX5622 подавляет активность микроглий, попавших под воздействие радиации, что приводит к появлению в мозге новых и здоровых клеток иммуноцитов. Это, в свою очередь, позволяет избежать уменьшения количества синапсов и снижения уровня познавательных функций мозга.Самым интересным в препарате PLX5622 является то, что он способен защитить мозг даже спустя значительное время после поражения его тканей радиацией. Это значит, что такой препарат может быть использован уже после того, как астронавт совершит выход в открытый космос или покинет на какое-то время помещения базы где-нибудь на Луне или Марсе.Однако, препараты, созданные на основе PLX5622, могут быть успешно использованы и не только в космосе. Их можно использовать для профилактики возрастных нарушений когнитивных функций и для лечения нейродегенеративных заболеваний, которые затрагивают и повреждают синапсы.