Космический корабль VSS Unity компании Virgin Galactic набрал высоту 35 километров
В прошлом месяце компания Virgin Galactic провела первый испытательный полет, во время которого космический корабль VSS Unity впервые поднялся на большую высоту при помощи своего реактивного двигателя. Космический корабль был поднят самолетом-носителем WhiteKnightTwo на высоту порядка 14 100 метров, после отделения от самолета космический корабль запустил свой гибридный двигатель и, разогнавшись до скорости в 1.9 Маха (2 328 километров в час), поднялся на высоту 25 686 метров. А во время следующего испытательного полета, который был проведен 30 мая 2018 года, космическому кораблю VSS Unity удалось подняться еще выше, до высоты в 35 километров.
Данная серия испытательных полетов была проведена для изучения поведения космического корабля, реактивный двигатель и остальные элементы конструкции которого уже максимально близки к окончательному варианту, который будет использоваться для осуществления коммерческих полетов. Кроме этого, в салоне космического корабля на этот раз уже были установлены пассажирские сидения и другие дополнительные элементы, которые сместили центр тяжести аппарата по сравнению с предыдущими полетами.
Несмотря на успех проведенных испытаний, специалистам компании Virgin Galactic придется потрудиться еще немало, ведь даже высота в 35 километров еще не дотягивает и до полвины высоты границы, разделяющей атмосферу и космическое пространство. Согласно стандартам ВВС США космос начинается на высоте 80.5 километров, а линия Кармана, граница космоса, используемая в астрономии и планетологии, проходит на высоте 100 километров.
После того, как космический корабль набрал сверхзвуковую скорость и поднялся на расчетную высоту, его двигатель был отключен и он начал возвращение на землю в планирующем режиме, дополнительно раздвинув плоскости своего оперения. Этот момент является больной темой для компании Virgin Galactic, ведь преждевременное развертывание плоскостей привело к фатальной катастрофе, произошедшей в 2014 году. Для предотвращения повторения катастрофы космический корабль был оборудован дополнительной системой безопасности. И лишь после того, как эта система дала добро на развертывание плоскостей, они были повернуты на 60 градусов, позволяя кораблю VSS Unity эффективно планировать в воздухе и совершить безупречную мягкую посадку.
Инженеры компании Virgin Galactic занимаются сейчас тщательным анализом все данных, собранных во время двух испытательных полетов. После анализа данных будет проведен еще один полет, который станет заключительной фазой процесса тестирования самолета-носителя SpaceShipTwo и космического корабля VSS Unity перед тем, как начнется их реальная эксплуатация. График проведения последних испытаний и начала эксплуатации еще не утвержден, но сэр Ричард Брэнсон, основатель и руководитель компании Virgin Galactic, утверждает, что это все не растянется на очень долгий срок.
"Вероятно, что мы проведем еще два или три полета прежде, чем космический корабль фактически доберется до космоса" - заявил Ричард Брэнсон, - "Я верю в безопасность созданной нами системы, и я буду одним из первых, кто отправится в космос, прежде чем мы начнем доставлять туда других людей".