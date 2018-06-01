Завершено создание первого экспериментального двигателя для "космического самолета" Phantom Express

Не так давно был закончен процесс сборки первого экспериментального двигателя, который предназначен для "космического самолета" военного назначения Phantom Express
, создаваемого компанией Boeing по заказу Управления перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA. Данный двигатель, который является модифицированным и переработанным вариантом двигателя AR-22 и который создан компанией Aerojet Rocketdyne, будет использоваться для проведения тестов, демонстрирующих его мощность, эффективность, надежность и другие эксплуатационные характеристики.
Программа Phantom Express нацелена на создание летательных аппаратов многоразового использования, способных быстро выводить на низкую околоземную орбиту небольшие грузы, весом до 1360 килограмм. При этом, стоимость одного запуска не должна превышать суммы в 5 миллионов американских долларов. Система запуска будет двухэтапной, на первом этапе "космический самолет", стартующий традиционным способом, разгоняется до гиперзвуковой скорости и выходит на суборбитальную высоту. Там он запускает совсем небольшую вторую ступень, возвращается на землю и совершает посадку как обычный самолет.
Ключевым моментом всего это как раз и является двигатель AR-22, который является модернизированной версией реактивных двигателей многоразового использования, которые в свое время использовались в программе космических Шаттлов. Сжигая в своих камерах смесь жидкого водорода и жидкого кислорода, этот двигатель вырабатывает 170 тысяч килограмм тяги, чего вполне достаточно для выполнения основной задачи миссии. Помимо этого, обновленный двигатель может работать гораздо дольше, нежели его предшественники.
Напомним нашим читателям, что к моменту начала программы космических Шаттлов в 1980-х годах, промежутки между запусками одного и того же космического корабля должны были составлять максимум две недели. Но некоторые неучтенные на этапе проектирования ошибки и неточности привели к тому, что на обслуживание космического корабля перед повторным запуском уходили не несколько недель, а несколько месяцев времени.
Для того, чтобы такая ситуация не повторилась с Phantom Express, новый двигатель AR-22 имеет более высокую надежность и более высокую ремонтопригодность. Он может выдержать 55 миссий, проходя расширенное регламентное обслуживание через каждые 10 миссий. Для ускорения обслуживания и восстановления двигатель устанавливается на шарнирной подвеске, а обслуживание космического аппарата во многом будет походить на подобную процедуру в отношении обычного самолета.
Первый двигатель AR-22 будет проходить ежедневное тестирование в Центре космических исследований имени Стенниса компании Aerojet Rocketdyne в Миссисипи. Во время этих тестов будет определен уровень соответствия конструкции двигателя жестким условиям многократного использования. Помимо этого, испытания двигателя позволят специалистам компании Aerojet Rocketdyne доработать и модернизировать всю окружающую двигатель сопутствующую инфраструктуру.