Машины-монстры: Beluga XL - перевоплощение самолета-кита компании Airbus
В свое время мы рассказывали нашим читателям об огромном грузовом самолете "Beluga", который был создан известной компанией Airbus и который использовался ею же с 1995 года для перевозки габаритных грузов, таких, как фюзеляжи и крылья самолетов, между местами их производства и местами окончательной сборки самолетов. И сейчас специалисты компании Airbus завершают сборку подобного, но более крупного варианта самолета следующего поколения, который получил название Beluga XL и разработка которого велась с 2014 года.
Базой для самолета Beluga XL является двухмоторный транспортный самолет Airbus A330-200. За счет этого Beluga XL будет на 6 метров длиннее и на 1 метр больше в диаметре, чем самолет-предшественник. Так же он будет в состоянии поднять в воздух на шесть тонн больше груза, а дополнительный объем грузового отсека позволит самолету Beluga XL перевозить не одно, а сразу два крыла для авиалайнера A350 XWB.
Если все будет идти согласно намеченным планам, то самолет Beluga XL начнет летать уже в следующем году, после чего компания Airbus построит еще четыре таких самолета. Однако, первому самолету этой серии еще предстоит пройти целый ряд испытаний, прежде, чем он будет признан безопасным. Буквально на днях специалисты компании провели статические вибрационные испытания, которые конструкция этого воздушного судна выдержала успешно.
Эти испытания были проведены по стандартам, приняты в космической отрасли, и занимались ими специалисты Немецкого космического агентства DLR, совместно со специалистами французской компании Onera. Во время испытаний были использованы 14 электромагнитных вибрационных устройств, которые были размещены на различных частях корпуса самолета, на хвостовом оперении, на концах плоскостей, в районе установки двигателей и т.п. Каждое из таких устройств способно создавать вибрационные силы в 670 Ньютонов и их синхронная работа заставляла дрожать весь огромный фюзеляж Beluga XL. Информация о вибрации и возникающих механических нагрузках снималась при помощи 600 датчиков, связанных в единую сеть 7 километрами электрических кабелей.
Такие испытания должны дать в руки специалистам компании данные о том, как будет вести себя самолет Beluga XL во время полета. Некоторые из собранных данных были использованы для улучшения математических моделей, которые применяются в расчетах конструктивных элементов, предотвращающих возможность "порхания" летательного аппарата. Этим термином называют колебательные движения крыльев самолета, которые во время взлета или посадки самолета могут увеличиться в амплитуде настолько, что это приведет к разрушению их конструкции.
Вибрационные испытания самолета Beluga XL продолжались на протяжении 8 дней, половину из которых самолет был полностью пустым, а вторую половину - с полностью загруженным грузовым отсеком. Специалисты компании Airbus утверждают, что они полностью удовлетворены результатами испытаний, которые дают надежду на удачное завершение первого испытательного полета, запланированного на конец лета этого года.
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