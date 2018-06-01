Астрономы сделали самый качественный на сегодняшний день снимок Туманности Тарантула и ее окрестностей
Ученые-астрономы сделали самый высокодетализированный на сегодняшний день снимок области пространства, в котором находится небезызвестная туманность Тарантула (Tarantula Nebula) и ее ближайшее окружение. Эта туманность представляет собой облако циркулирующего космического газа, шириной в 1000 световых лет, которое освещено светом некоторых из самых ярких и массивных звезд, известных науке. А окружающая туманность среда так же была запечатлена в высоком разрешении, что позволяет увидеть небольшие области "звездных родильных домов", звездные скопления и следы взрывов сверхновых.
Туманность Тарантула является самой яркой и самой высокоэнергетической областью, в которой идут активные процессы звездоформирования, находящуюся в пределах локального скопления. Это скопление представляет собой группу соседних с нами галактик, связанных гравитационными силами, совместно путешествующих по просторам Вселенной. Туманность Тарантула, находящаяся на расстоянии 160 тысяч световых лет от Земли, вращается вокруг Млечного Пути, являясь ключевым компонентом карликовой спутниковой галактики, известной под названием Большого Магелланова Облака.
Снимок туманности Тарантула был создан на основе снимков, сделанных при помощи четырех светофильтров инструмента OmegaCAM, который установлен на телескопе VLT Survey Telescope, принадлежащем Европейской южной обсерватории и находящемся в пустыне Атакама в Чили.
OmegaCAM - это CCD-камера с 256 мегапикселями, способная делать снимки с очень большим углом обзора, который в 16 раз превышает максимальный угол обзора камеры Advanced Camera for Surveys космического телескопа Hubble Space Telescope. За счет этого камера OmegaCAM обеспечивает высококачественную съемку глубин космоса, находясь в месте, где полностью отсутствует искусственное световое загрязнение и где почти всегда в течение года практически отсутствует облачность.
На приведенном здесь снимке туманность Тарантула находится в верхней части изображения. В центральной области этой туманности, известной, как 30 Dorados, находится огромное звездное скопление NGC 2070, ядром которого является группа звезд, масса каждой из которых превышает массу Солнца минимум в 100 раз. И именно это скопление, состоящее из молодых ярких звезд, излучает большую часть света, освещающего туманность в целом.
Однако, туманность Тарантула хоть и является ключевой фигурой данного снимка, она далеко не единственный космический объект, входящий в состав этой красивейшей мозаики. Слева находится недавно открытое звездное скопление NGC 2100, состоящее из блестящих ярко-синих звезд, окруженных красноватыми звездными телами. На снимке также присутствует скопление Hodge 301, которое скрывается в недрах большой туманности. Это скопление, по крайней мере 40 его основных звезд, возникло на месте массивного взрыва сверхновой, который разбросал звездную материю по окружающему пространству.
Ниже туманности и практически в центре изображения находится туманность и скопление NGC 2074. Эта туманность относится к классу эмиссионных туманностей. Это означает, что свет излучают не только заключенные в ней звезды, но и сама материя туманности. В пределах туманности NGC 2074 можно увидеть уплотнение космического газа и пыли, видимое как темное пятно, длиной 20 световых лет. Однако, этому уплотнению суждено рассеяться под влиянием сильнейших космических ветров от недавно образовавшихся звезд.