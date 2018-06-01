Обнаруженное облако из алмазной пыли позволило астрономам решить одну из давних загадок Вселенной

В течение многих лет ученые-астрономы регистрировали аномальные потоки микроволнового излучения неизвестного происхождения, приходящие к нам из различных мест нашей галактики, Млечного Пути. Не так давно ученые завершили обзор, в ходе которых были исследованы протопланетарные диски вокруг молодых звезд, и, согласно результатам этого обзора, источником этих странных передач являются весьма плотные космические облака, состоящие из алмазной пыли.Аномальное микроволновое излучение (anomalous microwave emission, AME) впервые было зарегистрировано около двух десятилетий назад. Источники этого излучения были разбросаны по всему Млечному Пути и ученые выдвинули гипотезу, что источником этого излучения являются элементарные частицы соответствующих типов. Согласно другой популярной теории, источником этого излучения являлись органические молекулы полициклических ароматических углеводородов, которые рассеяны буквально по всему космическому пространству и которые оставляют в инфракрасном свете слабую, но четкую "подпись".Однако, результаты последних исследований указывают, что все предыдущие интерпретации природы AME-излучения неверны. Источником этого излучения являются облака наноалмазов, расположенные в некоторых звездных системах, находящихся на самых ранних стадиях их формирования. Размеры нанокристаллов алмазов, из которых состоят эти облака, находятся в пределах от 0.75 до 1.1 нанометра, в сотни тысяч раз меньше размеров песчинок. Такие нанокристаллы формируются в пределах протопланетарных облаков, и их достаточно часто находят в материале метеоритов, падающих на поверхность Земли.Для исследований протопланетарных дисков 14 молодых звездных систем ученые использовали телескопы Green Bank Telescope (GBT) в США и Telescope Compact Array (ATCA) в Австралии. Источники AME-сигналов были обнаружен в трех системах V892 Tau, HD 97048 и MWC 297, в свете которых так же присутствовал инфракрасный сигнал, характерный для кристаллов алмазов с молекулами водорода на их поверхности. Такие нанокристаллы формируются из атомов углерода и областях космоса, где происходят процессы рождения новой звезды и где пространство пронизывается мощными потоками энергии разного типа.Интерес представляет еще и тот факт, что в системах, в которых находятся источники AME-сигналов, более двух процентов всего наличного углерода находится в виде алмазных нанокристаллов. И это огромное количество нанокристаллов, двигающихся с большой скоростью, излучает микроволновый сигнал величиной, достаточной для его обнаружения на Земле."Это все является достаточно неожиданным решением давней загадки аномального микроволнового излучения" - рассказывает Джейн Гривс (Jane Greaves), ведущий исследователь, - "Еще более интересная информация была получена нами при исследованиях химических особенностей протопланетарных дисков трех систем. Ней, этой информации, содержатся некоторые подсказки касательно того, какой была наша собственная система на самой ранней стадии ее существования".И в заключение следует отметить, что алмазы встречаются на Земле не в таких уж и больших количествах, что обуславливает их большую ценность. Но в космосе, похоже, этот материал встречается гораздо чаще и в гораздо больших количествах, ведь он является "побочным продуктом" процессов формирования новых звезд и их планетарных систем.