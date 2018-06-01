Ученые нашли на Земле частицы межзвездной пыли, возраст которых превышает возраст Солнечной системы

Большинство частиц космической пыли, попадающих в верхние слои земной атмосферы, являются частичками материала, из которого состоят кометы. Но, среди этих частиц встречаются редкие частицы, которые прибыли к нам из глубин межзвездного пространства и возраст которых превышает возраст Солнечной системы. Изучение этих крошечных частичек дает в руки ученым достаточно обширную информацию о том, как в глубинах космоса начинают зарождаться звезды и окружающие их планеты.Частички межзвездной космической пыли имеют возраст минимум в 4.6 миллиарда лет и за это время они успели пролететь в космосе поистине огромные расстояния. Эти частицы собираются ловушкой, установленной на специальном самолете НАСА, который поднимается в стратосферу, а данные о возрасте этих частиц появляются в ходе анализа их химического состава, который оказывается намного проще, чем состав "местных" частичек пыли.Ученые, работающие в данном направлении, сосредоточились на изучении частиц, имеющих название GEMS (glass with embedded metal and sulfides), которые состоят из стеклообразного тела с вкраплениями металлов и соединений-сульфидов. Эти частицы имеют размеры максимум в несколько сотен нанометров, поэтому их можно изучать только при помощи электронного микроскопа, инфракрасного спектрометра и других подобных научных инструментов.Исследования показали, что эти частички изначально образовались в достаточно специфической окружающей среде, при низкой температуре и при высоком уровне радиации, которая и заставила сплавиться исходный материал. Состав этих частиц говорит о том, что они сформировались в пределах плотной туманности, облака пыли, водорода, гелия и других ионизированных газов, из которого потом сформировалась Солнечная система.На низкую температуру окружающей среды во время формирования частиц пыли указывает наличие некоторых органических соединений на внешней части и внутри этих частиц. Более того, этот же органический материал может быть ответственным за само формирование частиц, он склеил меньшие зерна в одно целое, которое потом расплавилось под воздействием энергии космической радиации.Ученые считают, что подобные процессы происходят и во время начала формирования новых планет. Поэтому они планируют провести еще одну "ловлю" частиц пыли в верхних слоях атмосферы и более детально сравнить частицы кометной и межзвездной пыли, что может послужить ключом к разгадке некоторых тайн, связанных не только с первыми этапами формирования Солнечной системы, но и с происхождением жизни на Земле.