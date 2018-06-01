SpinLaunch, проект "космической катапульты", получает финансовую поддержку компаний Google и Airbus

Относительно молодая компания из Силиконовой Долины под названием SpinLaunch разработала новый и достаточно оригинальный способ отправки небольших грузов в околоземное космическое пространство. Вместо того, чтобы сжигать большое количество топливо, как это делают традиционные ракеты-носители, миниатюрные ракеты SpinLaunch будут разгоняться до высокой скорости на земле при помощи специализированной космической катапульты, устроенной по принципу центрифуги. И буквально на днях компания SpinLaunch получила финансирование в размере 40 миллионов долларов, которые пойдут на организацию первого реального запуска в космос, который запланирован на 2022 год. А основными вкладчиками в это предприятие являются такие компании, как Google Alphabet, Airbus Ventures и несколько других инвестиционных компаний.В настоящее время специалистами компании SpinLaunch уже создан опытный образец космической катапульты. К сожалению, руководство этой компании не делится сейчас техническими подробностями своего проекта, известно лишь то, что катапульте-центрифуге удалось разогнать макет ракеты до скорости в 8050 километров в час (5 000 миль в час), прежде чем она была отправлена в свободный полет.Целью компании SpinLaunch является осуществление запусков в космос не очень больших грузов по низкой стоимости. Предполагается, что затраты на один запуск не будут превышать 500 тысяч долларов. При этом, процедуры запуска станут намного более экологически чистыми, ведь в место сжигания топлива на запуск будет использоваться электрическая энергия, получаемая из возобновляемых источников, такая, как энергия ветра и энергия лучей солнечного света.Отметим, что компания SpinLaunch является далеко не первой, кто пытался работать в данном направлении. В свое время специалисты НАСА также исследовали подобную технологию, только вместо центрифуги они построили линейный рельсовый ускоритель. Однако, в то время технологии не были столь совершенны как сегодня, и проект НАСА был закрыт в связи с его экономической нецелесообразностью на тот момент времени.