Aevum Ravn - беспилотная система, которая сможет запускать грузы в космос каждые три часа

На страницах нашего сайта мы достаточно часто рассказывали о системах космических запусков
, которые, в отличие от традиционных ракет-носителей, используют самолеты
для подъема груза в стратосферу и запускают оттуда небольшие ракеты
, выходящие на низкую околоземную орбиту. Разработкой еще одной такой системы занимается компания Aevum Ravn, находящаяся в Алабаме, США. И главным отличием системы компании Aevum Ravn от других является то, что беспилотный самолет может производить новый запуск в космос каждые три часа, ведь время между посадкой и следующим взлетом минимизировано до предела и составляет от 30 до 80 минут.
Согласно информации, предоставленной Джеем Скилусом (Jay Skylus), президентом компании Aevum, система Ravn изначально разрабатывалась для того, чтобы "производить запуск каждые 180 минут". Это весьма мало по сравнению с месяцами времени, которое требуется для подготовки запусков традиционных ракет-носителей. Более того, беспилотный самолет системы Ravn способен взлетать и садиться со взлетно-посадочной полосы не самого большого аэропорта.
Система Ravn не только работает в полностью автономном режиме, начиная с момента взлета и заканчивая моментом посадки. Для ее функционирования требуется всего шесть человек наземной команды, благодаря тому, что самолет Ravn является, со слов руководства компании, "самым умным носителем на сегодняшний день".
На первом этапе компания Aevum планирует заняться запуском в космос небольших спутников, но позже спектр ее услуг будет расширен и каждый нуждающийся в этом сможет отправить свой груз в космос. При этом, процесс отправки будет не сложней, чем отправка сообщения по электронной почте, благодаря специализированному веб-приложению.
В настоящее время техническая сторона проекта Ravn находится еще на этапе разработки и частичной реализации. Первые летные испытания беспилотного самолета-носителя будут начаты в следующем году, а до конца 2019 года компания Aevum планирует провести три первых тестовых космических запуска.